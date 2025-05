Sánchez intenta enterrar su error con el Constitucional con otra reforma exprés pero que sí cumpla la ley

El Gobierno encaja el golpe recibido tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar en el Senado la parte de la reforma legislativa que pretendía modificar a través de dos enmiendas en el Código Penal las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento del Consejo ... General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Por primera vez en mucho tiempo no se descarta recuperar la reforma que rebaja las mayorías para renovar el CGPJ. En Podemos se frotan las manos.

Ningún alto mando del Ejecutivo descartaba ayer esta posibilidad. Los portavoces Isabel Rodríguez y Patxi López evitaron cerrar esa puerta en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros y en el Congreso. Fue el presidente del Gobierno quien en una declaración institucional a primera hora de la mañana lo dejó caer: «El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y Constitucional». Esencialmente son dos medidas: convertir las dos enmiendas suspendidas en una nueva proposición de ley y, en lo relativo al CGPJ, recuperar la proposición de ley que rebaja las mayorías necesarias de tres quintos a mayoría simple para renovarlo.

La primera opción se va a ejecutar con toda seguridad. Fuentes parlamentarias confirmaban en la tarde de ayer que el Gobierno negocia ya con sus grupos afines para elaborar una nueva proposición de ley que recoja las dos reformas que contenían esas enmiendas. El Gobierno no conoce la autocrítica. Pero si el 11 de noviembre, cuando registró vía grupos parlamentarios la proposición de ley para eliminar la sedición del Código Penal, hubiese registrado otra proposición de ley con esas dos reformas de leyes orgánicas ésta semana podría tener aprobada ambas cuestiones. El PP podría recurrir al TC, pero no habría habido posibilidad de solicitar cautelarísimas porque no se habrían vulnerado derechos parlamentarios ya que los grupos habrían podido debatir y enmendar esa cuestión. Ahora se utilizará esta misma vía. A la que se le puede introducir mas velocidad si se decide aplicar el trámite de lectura única.

El segundo punto supondría que Pedro Sánchez tuviera que retractarse de unas declaraciones muy recientes. 10 de noviembre. En la entrevista en La Sexta en la que anunció que iba a anular la sedición, preguntado por si iba a rebajar las mayorías contestó lo siguiente: «No lo voy a cambiar, no, no lo voy a cambiar. Eso no lo voy a cambiar», dijo, porque sería entrar en una 'dinámica muy parecida' a la que en esta cuestión le reprocha al PP. PSOE y UP ya presentaron en 2020 la reforma legal para rebajar de los tres quintos a la mayoría absoluta el umbral de la renovación. En 2021 el PSOE se bajó de la propuesta porque en la Comisión Europea no convencía. Y en esa postura se mantienen desde entonces. Hasta ahora, que se deja la puerta abierta. Hay dirigentes de peso partidarios de abordarla.

Lo que ocurrió ayer en el Senado fue un territorio inexplorado en la democracia. La Mesa de la Cámara alta se reunió a las 8.30 horas de la mañana de forma extraordinaria y urgente para anular las enmiendas suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional de la tramitación de la reforma de la sedición y la malversación que se aprobará en el Pleno de mañana. Luego, tardará 20 días en entrar en vigor. Se acató así el fallo del órgano de garantías, como Meritxel Batet, presidenta del Congreso, y Ander Gil, su homólogo en el Senado, se habían comprometido entrada la noche, no sin antes criticar la «gravedad» del hecho. El Senado y el Congreso también decidieron personarse en el procedimiento abierto, dado que el PP solicitó la adopción de medidas cautelarísimas que son de inaudita parte. Es decir, sin que se oiga a la parte contraria.

El Gobierno trata de enmendar su errática decisión en la tramitación asumiendo ahora una vía recogida en el reglamento

La Comisión de Justicia aprobó el dictamen con 16 votos a favor (PSOE y socios), 11 noes (PP y Vox) y dos abstenciones. La ponencia se había reunido a las 9.30 horas de la mañana en la sala Campoamor del Senado. El informe de la ponencia desgaja las enmiendas directamente del texto que les llegó del Congreso. Después, se debatió y aprobó el dictamen. Así que mañana el plan de Sánchez para reformar el Código Penal 'a la carta' de los independentistas saldrá adelante. Sin retocar la Justicia por la puerta de atrás, eso sí. La reforma solo habrá estado una semana en el Senado. En el Congreso, se tramitó en cuatro. Los procedimientos no han podido ser más acelerados. A gusto del Gobierno. Así, previsiblemente, este jueves el pleno del Senado aprobará la reforma del Código Penal que borra la sedición y rebaja la malversación. Pero sin el contenido de las enmiendas que modificaban las leyes del CGPJ y el TC.

Sánchez redirige el discurso

Lo que hizo Sánchez fue en cierta forma redirigir el argumentario de todo su partidoen una dirección. Y mejorar el relato comunicativo que había hecho en la medianoche anterior el ministro Bolaños, que fue más al choque con la decisión del Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno cimentó una pista de aterrizaje para el argumentario de su partido, algo que le granjeó el apoyo incluso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La consigna es centrar el tiro en el origen de todo: la no renovación del CGPJ.

Sánchez vuelve a poner el foco en la renovación del CGPJ tras las soflamas socialistas contra la decisión del TC

Volver al origen. Un espacio más cómodo para los socialistas que el debate sobre la decisión del TC, ya que ésta responde al trámite exprés auspiciado por el Gobierno para aprobar la reforma y a la utilización de las enmiendas parciales para modificar leyes orgánicas. Un procedimiento que ya fue declarado inconstitucional en su momento. El Gobierno lo sabe, pero esperaba que cualquier reproche llegase a posteriori. El recurso del PP reclamando medidas cautelarísimas lo cambió todo.

Desde el mundo socialista hay rechazo a la decisión del TC. Se considera una interferencia en la acción legislativa. Y la respuesta se adorna con una retórica que entronca con el estilo y los sintagmas de Podemos. Especialmente en la apelación a una «voluntad popular», fue la expresión más repetida por Sánchez, como vértice del sistema político. «Es un hecho grave. Por primera vez se impide a los parlamentarios que desarrollen su labor de representación de la voluntad popular». Sin dejar atrás el cuestionamiento a la decisión del TC, Sánchez puso todo el foco en el CGPJ y el PP: «Esta decisión tiene su origen en que el PP, cuando perdió las elecciones, decidió no cumplir la Constitución y bloquear primero el Consejo General del Poder Judicial y ahora el Constitucional, con el único objetivo de mantener una composición más favorable a sus intereses. Distintas direcciones del PP han arrojado distintas excusas para retener un poder que los ciudadanos no han avalado en las urnas. Esto se ha ido agravando hasta desembocar en esta decisión». Pero en el discurso de Sánchez también hubo espacio para reclamar «serenidad» y para frases como esta: «España es una de las grandes democracias europeas, nuestro sistema tiene mecanismos que superar esta situación. Acatamos, aunque no compartamos la decisión». La hipérbole del golpe de Estado que desde sus filas había proferido la pasada semana el diputado Felipe Sicilia se indigestaba en las propias filas socialista. Mientras, poner el foco en la no renovación del CGPJ despierta unanimidad total en el PSOE.

