Suscribete a
ABC Premium

Reacciones a la renuncia del fiscal general del Estado: el Gobierno «no le ha pedido que dé un paso al lado»

La ministra Pilar Alegría reafirma la opinión de Sánchez y tilda de «extraordinarias» las formas del fallo

El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras el fallo del Supremo: «Es el momento de abandonar»

Pilar Alegría, en una imagen reciente
Pilar Alegría, en una imagen reciente EFE
David Yagüe

David Yagüe

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, conocida este lunes, cinco días después de su condena por revelación de secretos por el Tribunal Supremo, no se han hecho esperar. Minutos después de saltar la noticia, la ministra de Educación y portavoz ... del Gobierno, Pilar Alegría, era preguntada por la información y aseguraba, en línea con lo mantenido por Pedro Sánchez este fin de semana, que seguían «manteniendo la confianza en la inocencia del fiscal general del Estado». Además, volvía a remarcar su sorpresa ante la falta de sentencia tras el fallo, algo que, en opinión de la ministra, es «extraordinario en la historia del Supremo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app