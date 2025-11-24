Reacciones a la renuncia del fiscal general del Estado: el Gobierno «no le ha pedido que dé un paso al lado»

La renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, conocida este lunes, cinco días después de su condena por revelación de secretos por el Tribunal Supremo, no se han hecho esperar. Minutos después de saltar la noticia, la ministra de Educación y portavoz ... del Gobierno, Pilar Alegría, era preguntada por la información y aseguraba, en línea con lo mantenido por Pedro Sánchez este fin de semana, que seguían «manteniendo la confianza en la inocencia del fiscal general del Estado». Además, volvía a remarcar su sorpresa ante la falta de sentencia tras el fallo, algo que, en opinión de la ministra, es «extraordinario en la historia del Supremo».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión