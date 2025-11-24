Suscribete a
El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras el fallo del Supremo: «Es el momento de abandonar»

Anuncia que deja el cargo de fiscal general en «profundo respeto a las resoluciones judiciales»

Auge y caída del fiscal general del Estado

Editorial | ¿Quién va a pedir perdón a los jueces?

Álvaro García Ortiz, a su salida el pasado jueves del Tribunal Supremo
Álvaro García Ortiz, a su salida el pasado jueves del Tribunal Supremo EFE
Nati Villanueva

Madrid

El fiscal general Álvaro García Ortíz ha presentado este lunes su renuncia al cargo tras el fallo del Tribunal Supremo que le condena a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 10.000 euros por ... la revelación de datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, según una carta filtrada a 'El País' y avanzada por este medio.

