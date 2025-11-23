Suscribete a
ABC Premium

Sánchez allana el camino para que Conde-Pumpido corrija la condena al fiscal general

El presidente da por hecho «aspectos controvertidos en la sentencia» que «tendrán que dirimirse en instancias superiores»

Sánchez mantiene que García Ortiz es «inocente»

Pedro Sánchez desde el G-20 en Sudáfrica
Pedro Sánchez desde el G-20 en Sudáfrica EP
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Era el primer pronunciamiento público del presidente del Gobierno sobre el fiscal general del Estado tras su condena. Y además de reafirmarse en su «inocencia» -como ya hizo durante el juicio hace unos días- Pedro Sánchez quiso apuntar ya a «otras ... instancias jurisdiccionales» cuando se conozca la sentencia íntegra. Desde Johannesburgo, capital de Sudáfrica, donde acudió este fin de semana a la cumbre del G-20, el presidente dio por hecho que la sentencia tendrá «aspectos controvertidos» que «tendrán que dirimirse» en esas instancias, en clara referencia al Tribunal Constitucional e incluso a la justicia europea.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app