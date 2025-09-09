Moncloa se ata al fiscal general pese a la apertura de juicio oral: «Confiamos en su inocencia»

Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El auto de apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha conocido en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ni el contexto ni la decisión hacen que Moncloa se mueva un milímetro de su posición ... de respaldo a García Ortiz.

La portavoz gubernamental, Pilar Alegría, ha asegurado que «este Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y en su inocencia». En la misma línea que ya marcara Pedro Sánchez, el Ejecutivo se ata al horizonte judicial de García Ortiz, porque, sentencian, el fiscal general «ha defendido la verdad y ha perseguido el delito». [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión