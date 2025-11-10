Podemos reta a PSOE y Sumar a vetar la enmienda del PP para la prórroga nuclear

Podemos ha emplazado al Ejecutivo de coalición a mover ficha e impedir que el Congreso de los Diputados debata y vote este próximo jueves la prórroga nuclear en nuestro país. La formación morada exige así a PSOE y Sumar que frenen la tramitación en la ... Cámara Baja, a través de ejercicio del veto, de la enmienda que el Partido Popular introdujo en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible gracias a su mayoría absoluta en el Senado y que, en caso de prosperar, suprimirá la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

Además de «pervertir el proceso de transición ecológica», el alargamiento de la vida de las centrales nucleares supondrá «un aumento del gasto público, ya que habrá que hacer frente a una mayor cantidad de residuos radiactivos debido a ese alargamiento de la vida útil de las centrales. Y por lo tanto, según la Constitución española, no debería permitirse esta enmienda llegue al pleno del Congreso», han explicado este lunes el secretario de Organización morado, Pablo Fernández, y el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López Uralde, en una rueda de prensa conjunta que han ofrecido este lunes en la sede nacional de Podemos.

Tanto Fernández como López Uralde han expresado, además, su preocupación hacia las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una entrevista concedida a 'El País' este fin de semana ha dejado la puerta abierta a esta prórroga nuclear. Es por este motivo que no descartan ambos la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo vaya a escudarse en la propuesta del PP para llevar a cabo dicho aplazamiento. «Podría ser que quisiera utilizar esta enmienda para autojustificarse, diciendo que ellos no lo querían hacer», ha denunciado.

Los líderes de Podemos y Alianza Verde apelan así a la potestad del Ejecutivo de impedir la tramitación parlamentaria de una enmienda o norma a través del ejercicio del veto, siempre y cuando Moncloa pueda justificar que dicha iniciativa podría suponer en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto un aumento del gasto como una merma de los ingresos, acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución, al igual que ya ha hecho en anteriores y múltiples ocasiones. Sin ir más lejos, sólo el año pasado, el Gobierno de PSOE y Sumar vetó trece leyes y siete enmiendas de la oposición.

El proceso es el siguiente: una vez el Gobierno presenta su veto a través de un escrito de disconformidad con la ley o enmienda, lo primero es que la Mesa del Congreso lo califique, donde PSOE y Sumar podrían hacerlo por mayoría, advirtiendo que la ley contradice la doctrina constitucional al respecto. Tras eso, los grupos —en este caso, el PP— tendrían la opción de presentar un escrito de reconsideración, que volvería a estudiar el órgano, presidido por la socialista Francina Armengol, pudiendo rechazar de nuevo ley. Es entonces cuando se eleva a la Junta de Portavoces para que, oído este otro órgano, la Mesa tome en una reunión siguiente su resolución definitiva.

No obstante, según ha podido saber este diario, el Gobierno de coalición no tiene intención alguna de hacer llegar un veto parlamentario a la Mesa de la Cámara Baja, que se reúne este martes a primera hora de la mañana, ya que, eso supondría, según explican fuentes del mismo, que el poder Ejecutivo estaría puenteando al legislativo. Mismo argumento que ha esgrimido en público este lunes el socio minoritario, Sumar. El órgano que preside la socialista Armengol «no puede bloquear o vetar unas enmiendas que proceden de una cámara soberana» como es el Senado, ha respondido a preguntas de los medios la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, al mismo tiempo que ha rechazado frontalmente prorrogar la vida de las centrales nucleares como propone el PP.

Presumiblemente, la enmienda será debatida y votada en el pleno de esta semana, algo que obligará a los grupos parlamentarios a retratarse el próximo jueves. Está por ver el sentido del voto de Junts, que podría unirse a PP y Vox para aprobar la enmienda, ahora que amenaza con hacer efectiva su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez y apenas una semana después de registrar enmiendas a la totalidad a todas y cada una de las iniciativas parlamentarias que actualmente están siendo tramitadas en las Cortes Generales. Cabe recordar, además, que el Congreso ya se posicionó en febrero, mediante una proposición no de ley (PNL), a favor de prorrogar la vida útil de las nucleares gracias al 'sí' de PP, VOX y UPN, y la abstención de Junts y ERC.