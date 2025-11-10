Suscribete a
ABC Premium

Congreso

Podemos reta a PSOE y Sumar a vetar la enmienda del PP para la prórroga nuclear

El Gobierno de coalición no tiene intención de hacer llegar un veto parlamentario a la Mesa del Congreso. Se escudan en que eso sería puentear al legislativo

El Ejecutivo vetó, sin embargo, el año pasado trece leyes y siete enmiendas de la oposición en el Congreso

En la imagen superior, la central nuclear de Almaraz, en Cáceres
En la imagen superior, la central nuclear de Almaraz, en Cáceres Imagen: Guillermo Navarro
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Podemos ha emplazado al Ejecutivo de coalición a mover ficha e impedir que el Congreso de los Diputados debata y vote este próximo jueves la prórroga nuclear en nuestro país. La formación morada exige así a PSOE y Sumar que frenen la tramitación en la ... Cámara Baja, a través de ejercicio del veto, de la enmienda que el Partido Popular introdujo en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible gracias a su mayoría absoluta en el Senado y que, en caso de prosperar, suprimirá la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app