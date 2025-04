Sumar deja a Podemos sin portavocía adjunta en el Congreso

La formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha formalizado este lunes el reparto de las portavocías adjuntas del grupo parlamentario Plurinacional de Sumar, entre las cuales ninguna será para Podemos.

En total, además de la portavocía que ostenta Marta Lois en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario Plurinacional de Sumar tendrá tres portavoces adjuntos: Aina Vidal, de En Comú Podemos; Àgueda Micó, perteneciente a Compormís; y Jorge Pueyo, diputado de la Chunta, formación aragonesista. Este reparto responde, según fuentes de Sumar recogidas por EP, a una apuesta de la formación por primar la clave territorial al designar sus nuevos portavoces.

No hay hueco para Podemos, quien lo ha exigido expresamente en rueda de prensa este lunes, insistiendo en que pedirán públicamente que se les «respete y reconozca». No obstante, no son los únicos que se quedan fuera del reparto. Tampoco hay portavocías para otras formaciones que se integran en el partido de Yolanda Díaz como son Izquierda Unida o Más País-Más Madrid. Estas últimas formaciones, no obstante, han manifiestado que el reparto no tiene por qué ser definitivo y aspiran a que Sumar contemple incluso un sistema rotatorio que otorgue presencia de todas las formaciones integrantes. Una idea que coincide con lo expresado por el entorno morado, que abogan por un sistema proporcional para satisfacer la heterogeneidad del grupo parlamentario.

Piden rectificación

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha mostrado su disconformidad con el reparto de portavocías efectuado por Yolanda Díaz, confiando en que se «rectifique» para que la formación de Ione Belarra tenga su «voz propia» en el Congreso.

Ahora bien, la cosa no quedó solo en una petición de reconocimiento, sino que también se reclamaron «ministerios». «Lo que estamos planteando es que Podemos tenga el espacio que le corresponde y que se le respete porque cuando Podemos lideraba el espacio, todos los partidos de la coalición pudieron tener tanto su portavocía adjunta como presencia en las comisiones, en las ruedas de prensa, incluso tuvieron ministerios. Pedimos sencillamente lo mismo», aseveró el coportavoz morado.