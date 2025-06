Peinado ve clave para la imputación de Bolaños el testimonio de un asesor de Sánchez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, apoyó su tesis del falso testimonio de Bolaños en hasta dos declaraciones testificales del que fuera coordinador de personal de Moncloa, Raúl Díaz Silva, celebradas en el mes de mayo. Este ... asistente 'logistico' del equipo de Pedro Sánchez es el mismo que se encargó de remitir al juez un informe en el que se explicaban las labores desempeñadas por Álvarez en la Secretaría de Programas de Presidencia.

Según sostiene Peinado en su resolución, Bolaños habría dicho en su declaración que el nombramiento de la asistente de Begoña Gómez lo habría realizado Díaz Silva, algo que niega Bolaños apoyándose en el vídeo de su declaración que es público. Pero con esta interpretación sobre la mesa, el juez indica que este coordinador de personal negó la mayor en hasta dos ocasiones cuando testificó bajo juramento -el 14 y el 28 de mayo-. Así, considera que lo declarado por el ministro «no se ajusta a la realidad, y eso debe ser considerado como un falso testimonio».

El auto del juez, además de recoger jurisprudencia sobre los delitos que pretende imputar al ministro -malversación y falso testimonio-, incluye documentación que obra en en esta pieza separada del caso, como correos electrónicos, que demostrarían esa actividad privada realizada por la asistenta de Begoña Gómez y que demostrarían que realizó funciones más allá de las exigidas por su cargo y por las que se le pagaba con dinero público.

Las actas

A esa documentación, el magistrado añade las actas que recogen las diferentes testificales en las que se apoya para sostener el falso testimonio de Bolaños, y que son incompletas y por momentos incomprensibles. En concreto, en la del ministro se puede leer que sostuvo que las propuestas de nombramientos de personal eventual -ese es el caso de Cristina Álvarez- las realizan los responsables directos de las personas a nombrar.

Aseguró, asimismo, que no conocía al responsable de Álvarez porque «tenía que designar a muchas personas» e insistió en repetidas ocasiones que la asistenta trabajaba en otro edificio y que no fue su «subordinada directa».

Durante esa declaración el juez intentó reconducir en varias ocasiones la declaración de Bolaños y de hecho llegó a suspender la testifical para que el ministro pudiera revisar en «archivos» de La Moncloa quién era la persona de la que dependía Álvarez. Tras esa consulta, Bolaños, según el acta, ofreció el nombre de Raúl Díaz Silva como responsable de la administración y coordinación de personal de varios edificios de Moncloa.

El auto de Peinado pasa entonces a reproducir el acta de la primera testifical de Díaz Silva al que le preguntó si era quien nombró a Álvarez, a lo que éste respondió que él era el coordinador pero no el que nombraba o el que proponía el nombramiento de personal eventual. Con esa contestación sobre la mesa, el juez decidió, siempre según el acta, parar la testifical y darle tiempo para que se ilustrara y pudiera así contestar de nuevo a las mismas preguntas.

Esa segunda comparecencia tuvo lugar el 28 de mayo, y entonces Díaz Silva fue interrogado por Peinado especificamente sobre quién nombró a Cristina Álvarez en 2018 como asistente de Begoña Gómez. «No lo sé, lo desconozco (...), no tengo por qué saber quién la nombró», sostuvo ante el juez que, ante esa respuesta, repitió en varias ocasiones la misma pregunta. Pese a esa insistencia, las respuestas fueron en esa línea: «Yo no llevo ese tema, no es mi competencia». Ahora, la Sala de Admisión del Tribunal Supremo debe decidir si admite o no la exposición razonada elevada por el magistrado Juan Carlos Peinado y, en caso de admitirla, nombrará en la misma resolución de admisión al juez instructor que llevará el asunto en el Alto Tribunal.