Las palabras exactas de Cerdán ante el juez: «Quiero dejar claro que no me he llevado ni un euro, ni el PSOE tampoco»

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se consideró «inocente» ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por llevarse presuntamente comisiones ilegales de obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos estaba al frente de éste.

« ... Quiero dejar claro que no me he llevado ni un euro, ni el PSOE tampoco. El único delito que he cometido es trabajar para formar un gobierno de coalición de izquierdas», alegó nada más comenzar su declaración como investigado en el Tribunal Supremo tras la que fue a prisión a cuya transcripción ha tenido acceso ABC.

Noticia en ampliación

