Vandalizan con mensajes de «Gora ETA» las placas en memoria de sus víctimas en Durango cinco días después de colocarlas

Cinco días después de que el Ayuntamiento de Durango rindiera un homenaje «discreto» a las nueves víctimas de ETA en el municipio vizcaíno, tres de las placas colocadas en su memoria han sido vandalizadas. Se trata de los nombres del teniente coronel farmacéutico, José Urquizu, ... el concejal del PP, Jesús María Pedrosa, y el policía municipal, Pedro Ruiz, que han aparecido recubiertas de pintura roja y mensajes pintados de «Gora ETA».

«La más rotunda condena por estos despreciables ataques a las placas de memoria de tres víctimas de ETA en Durango», ha dicho el concejal del Partido Popular en el municipio, Carlos García. Su único asiento en el consistorio tras las últimas elecciones municipales de mayo de 2023 fue determinante para que la alcaldía cambiara de de EH Bildu al PNV.

Es por esto que la colocación de las placas, distribuidas e inauguradas el jueves de la semana pasada en los lugares exactos donde fueron asesinadas las nueve personas, fue a iniciativa suya. Concretamente, impulsó un pacto a tres con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el PNV, que gobierna en la localidad.

Menos de una semana después del homenaje, que contó con la asistencia de alrededor de treinta personas entre familiares y amigos de las víctimas, estos lugares de memoria han sido vandalizados. Se desconoce quién está detrás, y Carlos García ha anunciado la interposición de una denuncia por delitos de odio, así como que ya se ha dado orden a los servicios del Ayuntamiento de que procedan a limpiarlas.

«Lo que no va a quedar limpio jamás es el alma sucia de quienes lo han perpetrado y de quienes les jalean. Hoy más que nunca, todo nuestro aprecio y cariño de corazón a las familias de todas las víctimas del terrorismo, a las nueve asesinadas por ETA en Durango y en especial hoy a quienes han sufrido este despreciable ataque», ha afirmado García.