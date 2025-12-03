Suscribete a
ABC Premium

Vandalizan con mensajes de «Gora ETA» las placas en memoria de sus víctimas en Durango cinco días después de colocarlas

Los nombres de José Urquizu, Jesús María Pedrosa y Pedro Ruíz, asesinados por la banda terrorista, aparecen recubiertas de pintura roja

Durango homenajea a los nueve asesinados por ETA en la localidad: «Más vale tarde que nunca»

La placa en memoria del policía municipal asesinado por ETA, Pedro Ruiz, vandalizada con pintura
La placa en memoria del policía municipal asesinado por ETA, Pedro Ruiz, vandalizada con pintura ABC
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cinco días después de que el Ayuntamiento de Durango rindiera un homenaje «discreto» a las nueves víctimas de ETA en el municipio vizcaíno, tres de las placas colocadas en su memoria han sido vandalizadas. Se trata de los nombres del teniente coronel farmacéutico, José Urquizu, ... el concejal del PP, Jesús María Pedrosa, y el policía municipal, Pedro Ruiz, que han aparecido recubiertas de pintura roja y mensajes pintados de «Gora ETA».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app