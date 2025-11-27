Suscribete a
Durango homenajea a los nueve asesinados por ETA en la localidad: «Más vale tarde que nunca»

El Ayuntamiento celebra un acto «discreto» y coloca una placa por cada una de las víctimas a propuesta del único concejal del PP en el municipio vizcaíno

Tres de las nueve placas que este jueves ha inaugurado el Ayuntamiento de Durango en memoria de las víctimas de ETA
Gerard Bono

Durango (Vizcaya)

El 28 de abril de 1979 el policía local de Durango, Pedro Ruiz Rodríguez, dirigía el tráfico en una de las calles de este municipio vizcaíno cuando tres etarras le ametrallaron desde un coche. Murió en el acto. Había emigrado desde Jaén tres años ... antes y aquí conoció poco después a su mujer, Sara, que en ese momento estaba embarazada. Ella no lo sabía y cuando lo supo ya no pudo darle la buena noticia. «Yo soy víctima del terrorismo y después soy Pedro», afirma el hijo de ambos, desplazado desde Zamora para asistir al homenaje que el Ayuntamiento ha rendido este jueves a las víctimas de ETA en la localidad.

