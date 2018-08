Las seis noticias imprescindibles de este martes

1. La familia del presunto terrorista de Cornellà estudia denunciar a los Mossos por «negligencia». Los familiares del hombre que ayer atacó una comisaría de los Mossos d'Esquadra en la localidad barcelonesa de Cornellà de Llobregat y que fue abatido a tiros por una agente estudian denunciar a la Policía catalana por si realizó una «actuación negligente». «Hubo un exceso en la actuación», ha valorado en declaraciones a ABC David Martínez, abogado que representa tanto a la familia del atacante como a su mujer, Luciana, de quien se había separado recientemente. Considera que había «mil maneras» de reducirlo sin necesidad de matarlo. No en vano, según los atestados, el supuesto terrorista recibió hasta tres impactos de bala de los cuatro que disparó la agente al tratar de defenderse.

2. El Gobierno aprobará este viernes la exhumación de Franco con un decreto ley. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmó que el Consejo de Ministros del viernes abordará la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, y que lo hará mediante un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica «para evitar demandas judiciales que retrasen la medida». «Entrará en el orden del día y se aprobará, parece que la fórmula más adecuada es un decreto ley», dijo el ministro en declaraciones a la Cadena Ser. Esta vía escogida por el Gobierno pretende que la exhumación del dictador «se pueda aplicar cuanto antes» y evitar así «demandas judiciales que retrasen la medida».

3. El Ministerio de Justicia estudiará hacer públicos los bienes registrados por la Iglesia. El Ministerio de Justicia continúa trabajando en la elaboración de un listado con los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica, como respuesta a una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los diputados en abril de 2017 en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo una relación de dichos bienes. Así lo han explicado mediante carta al diputado socialista Antonio Hurtado, quien en su día defendió la iniciativa en la Comisión de Justicia. Sin embargo, fuentes de Justicia aseguran a ABC que este hecho no implica su publicación, aunque «exista la voluntad», pues para ello es necesario que se adapte a la normativa vigente, es decir, a la Ley Hipotecaria y a la de Protección de Datos.

4. La Generalitat planta a Sánchez en la reunión con las autonomías sobre financiación. La Generalitat sigue insistiendo en exigir un trato preferente y «bilateral» con el Gobierno central en materias sensibles como la financiación autonómica de modo que ha decidido no participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará mañana en sesión telemática. «El pasado 1 de agosto se celebró una nueva reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que abre un nuevo espacio que entendemos más adecuado teniendo en cuenta el contexto político actual y la especificidad de los temas que atañen a la financiación de Cataluña», ha señalado el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, en una carta a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, a la que ha tenido acceso ABC. Además, la Generalitat se ha desmarcado de la reactivación de la web del 1-O. Cuando faltan menos de dos meses para el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O -con el que el Gobierno de Carles Puigdemont pretendió retar al Estado y promover la secesión de Cataluña- el portal de esa consulta inconstitucional ha vuelto a la vida. Sin embargo, desde la Generalitat niegan tener nada que ver con este paso, que les ha cogido a contrapié. Fuentes del Ejecutivo catalán han explicado a ABC que la puesta en marcha de la web no responde «a ninguna orden ni voluntad política».

5. El joven de 385 kilos será trasladado a una residencia o a una vivienda adaptada. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado que se está valorando ofrecer a Teófilo Rodríguez, el joven de 34 años de 385 kilos de Turís que permanece ingresado en el Hospital de Manises (Valencia), una residencia o una vivienda asistida, recursos que en todo caso deben contar con el visto bueno tanto del joven como de su entorno familiar y los profesionales de servicios sociales. En declaraciones a los medios, Oltra ha indicado que su departamento está trabajando con los servicios sociales de Turís y también con la familia, para conocer sus prioridades, ya que "un recurso asistencial social debe contar con el visto bueno tanto de la persona que lo necesita como de la familia" y teniendo en cuenta también el dictamen que hagan los servicios sociales.

6. Confirman la presencia de agua en la superficie de la Luna por primera vez. Los datos recogidos por la sonda Chandrayaan-1, lanzada por la India en 2008, han dado evidencias definitivas de que existe hielo de agua sobre la superficie de la Luna, tal como ha informado la NASA en un comunicado. El hielo se encuentra en las regiones más frías y oscuras de los polos del satélite y, según las primeros indicios, se trata de agua muy antigua. Estos hallazgos se han publicado hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Observaciones anteriores habían dado señales indirectas de la presencia de hielo en el polo sur, pero en esta ocasión se han obtenido pruebas directas por primera vez. La sonda Chandrayaan-1 ha revelado que en los primeros milímetros de la superficie de la Luna hay hielo de agua.