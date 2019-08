Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 28 de agosto

ABC Actualizado: 28/08/2019 07:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Hacienda apeló a un informe inexistente para retener recursos a las regiones. El informe de la Abogacía del Estado en el que se escudaba el Gobierno para asegurar que no podía procederse a las entregas a cuenta de las comunidades autónomas no existía. El portavoz económico del PP, Mario Garcés, pidió ayer la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por «mentir», después de solicitar por escrito (y no lograr) el documento de la Abogacía que acreditaba que el Ejecutivo no podía aprobar por decreto la actualización de las entregas a cuenta, en lo que deja a las regiones sin 4.739 millones de recursos. Desde el Ministerio señalan que las consultas en las que tanto la ministra de Hacienda como el presidente del Gobierno se han escudado para retener esos fondos eran consultas verbales y que no fue hasta finales de la pasada semana cuando se solicitó el informe. Y apuntan que ya disponen del informe, que acaba de llegar al Ministerio, y se entregará en cuanto sea posible. Desde el PP, sin embargo, esgrimen que el Ejecutivo ha utilizado estos fondos para financiar los «viernes sociales» y como arma política para buscar apoyos para investir al Gobierno.

2. Podemos permite a Pedro Sánchez seguir esquivando el control del Congreso. Ayer se cumplieron seis meses desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se somete a una sesión de control en el Congreso. El presidente del Gobierno en funciones se ha olvidado de sus moralinas y de aquellos días de 2016 cuando desde la oposición acusaba a Mariano Rajoy de evitar los controles de la Cámara. Aquel año, Sánchez defendía con vehemencia que un Gobierno en funciones no tenía excusas para esquivar las preguntas e interpelaciones de los diputados. «Exijo al Gobierno en funciones que rinda cuentas y no rechace el control legítimo de las cámaras», decía en Twitter. Hoy, ya no. La última vez que el líder de los socialistas pisó el Parlamento para rendir cuentas fue en la sesión del 27 de febrero donde mezcló el contenido de un Consejo Europeo con una petición de comparecencia, registrada por el Partido Popular, para explicar su posición sobre el Gobierno de Venezuela.

3. El fallo del «procés» se dictará la primera quincena de octubre. Dos meses y medio después del visto para sentencia del juicio del «procés», los siete magistrados que conforman el tribunal siguen trabajando hoy con absoluta discreción por conseguir la unanimidad en una sentencia histórica que no se espera hasta la primera quincena de octubre y que estará «blindada» ante posibles filtraciones. Más aún después del ataque informático que tanto los jueces como los fiscales del caso sufrieron el pasado julio por parte de Anonymus Catalunya. Aunque la Sala ha sido ajena en todo momento a las vicisitudes políticas de los últimos meses (prueba de ello fue la celebración de dos convocatorias electorales en pleno juicio contra los líderes independentistas) no hay duda de que el fallo que salga del Supremo condicionará las relaciones entre el Ejecutivo central y los independentistas si el segundo intento de investidura no cuaja y finalmente hay elecciones en noviembre.

4. El Audaz ya traslada a los 15 del Open Arms rumbo a Algeciras. Ni el Ministerio de Trabajo y Migraciones puede avanzar dónde serán derivados para su acogida los quince inmigrantes procedentes del Open Arms, que a las seis de la tarde de ayer salieron de aguas italianas rumbo a España, ni el Ministerio de Fomento tiene potestad para despejar si se han iniciado o no trámites para la sanción contra el barco humanitario con la que amenazó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y que al parecer podrían sobrepasar los 900.000 euros. Y ninguno de esos dos departamentos tiene libertad para suministrar información referida a sus competencias porque ha sido centralizada, a cal y canto en La Moncloa, donde la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) de Pedro Sánchez controla y dosifica todos los datos relativos a la llegada de los rescatados. También lo referente a cuáles son las intenciones del Ejecutivo en relación a la ONG propietaria del buque, que ya ha dejado claro que volverá a salir al Mediterráneo a socorrer náufragos en cuanto recupere el Open Arms -de momento, inmovilizado en Sicilia- y que prepara su segunda nave, el velero Astral, para ejecutar idéntica misión.

5. China abraza el capitalismo con un plan para fomentar el consumo. Pekín continúa dando pasos para ir modulando su modelo económico hacia un sistema con un mayor peso del consumo interno, diversificando así su músculo exportador en plena guerra comercial con Estados Unidos y la propia Unión Europea. El Gobierno chino ha lanzado un ambicioso programa de veinte medidas para eliminar las restricciones a la compra de automóviles, impulsar el comercio electrónico, además de transformar en centros comerciales infraestructuras en desuso y adecuar los horarios de atención al público. En definitiva, todo un paquete de medidas para aumentar el gasto de los hogares. Después de que en la primera mitad del año, la segunda potencia económica creciera un 6,3%, su ritmo más bajo desde principios de los noventa, el Comité Central del Partido y el Consejo de Estado de China señalaron en un comunicado la gran importancia de la expansión del consumo en un momento en el que «múltiples factores domésticos y en el extranjero aún causan algunos cuellos de botella y deficiencias».

6. Bartomeu no convence al PSG, pero se acerca a su pretensión. Conforme se acerca el cierre del mercado, fijado para el próximo 2 de septiembre, las prisas parecen acuciar a todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo en el futuro de Neymar, empezando por el jugador, que el pasado lunes se reunió con Leonardo para transmitirle que solo quería ir al Barcelona. No se pronuncia públicamente, pero el paulista ha presionado de esta manera al director deportivo del PSG, que ayer recibió a una delegación del Barcelona compuesta por el CEO Óscar Grau, el directivo Javier Bordas, el secretario técnico Eric Abidal y André Cury, empleado del club para el mercado brasileño y enlace con la familia Neymar. «Aún no hay acuerdo pero estamos negociando, estamos más cerca», reconocía con cierto optimismo Bordas al término de la reunión. Antes de la cumbre, los emisarios culés visitaron al padre del jugador para transmitirle la seriedad de sus intenciones.