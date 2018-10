Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 18 de octubre

ABC

1. Iglesias tratará de convencer a Junqueras de que Sánchez en Moncloa favorece su libertad. El Gobierno da carta de naturaleza al hecho de ceder a Pablo Iglesias el poder de negociar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado para 2019. En La Moncloa nadie se ha desvinculado de la reunión que el secretario general de Podemos mantendrá mañana viernes con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonaba ayer el Congreso de los Diputados en su ya tradicional carrera de cada miércoles contestando con un «buenos días» a las preguntas de si había enviado a Iglesias a pedir el apoyo de ERC a los Presupuestos. Tampoco quiso hacer valoraciones la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Sí lo hizo en la víspera la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando aseguró que le «parece bien, en principio que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo», y poniendo en valor que Junqueras tiene la posibilidad de «recibir y hablar con gente».

2. Las cúpulas de las empresas cotizadas se subieron el sueldo un 30% desde 2013. Los beneficios de las compañías españolas cotizadas llevan varios años al alza al calor de la recuperación de la economía nacional iniciada en 2013. Y con ello la retribución a sus directivos y altos ejecutivos. La remuneración media de los consejeros de las empresas cotizadas del país, tanto del Ibex 35 como del mercado continuo, ha aumentado desde entonces y hasta 2017 en un 29,5% o 84.000 euros al año, de 285.000 a 369.000 euros de media por vocal, según el informe sobre remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas publicado ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2013, año en que España salió de la recesión, la remuneración media cobrada por los miembros de los órganos de máxima dirección de estas compañías cayó un 1,4%, y la retribución total a las cúpulas descendió un 5,2%. Sin embargo, desde entonces no han dejado de crecer.

3. La investigación de Khashoggi apunta al círculo más cercano del heredero saudí. La visita oficial de Mohammed bin Salman a España en abril ha servido a quienes investigan la desaparición del periodista Jamal Khashoggi para ubicar a los sospechosos de su muerte en el círculo más cercano del príncipe heredero saudí. En ese viaje acompañó al hijo del rey Salman y ministro de Defensa al menos uno de los 15 ciudadanos saudíes que volaron a Estambul el mismo día en que desapareció Khashoggi, de quien las autoridades turcas sospechan que fue ejecutado y desmembrado en el consulado saudí. Maher Abdulaziz Mutreb voló el 11 de abril a Torrejón como parte de un séquito de 600 personas que acompañaba a Bin Salman, quien se reunió con el expresidente Mariano Rajoy y los Reyes. En 2007, Mutreb fue destinado como diplomático a Londres pero desde hace poco trabaja en la seguridad del príncipe heredero, y le ha acompañado en viajes a París y EE.UU., donde ha visitado la Casa Blanca y Naciones Unidas. Los investigadores turcos sospechan que otros supuestos autores del homicidio de Khashoggi viajan frecuentemente con Bin Salman, como responsables de su seguridad.

4. Theresa May se presenta en Bruselas sin ideas nuevas, pero las dos partes seguirán negociando. No hubo acuerdo ni siquiera aproximación clara, pero la primera ministra británica, Theresa May, debió de sentir claramente la sensación de lo que significa salir de la Unión Europea cuando abandonaba el edificio del Consejo Europeo poco después de las 8 de la noche, mientras los demás líderes se quedaban sentados cenando, para discutir sobre el futuro de Europa. La cumbre, que empezó anoche, debía haber sido el momento de definición del acuerdo para la salida ordenada de los británicos, pero a falta de acuerdo, fue una reunión más, en la que lo único que se pudo constatar es que se mantiene incólumne la unidad de los Veintisiete frente a la soledad de May, que no trajo ideas nuevas ni fue capaz ni siquiera de garantizar que el eventual acuerdo sería aprobado por el Parlamento Británico.

5. Una bebé de 16 meses muere asfixiada de forma accidental con las cuerdas de una cortina. Una bebé de 16 meses perdió ayer la vida de manera accidental al quedar enredada entre las cuerdas de las cortinas de su dormitorio. Murió por asfixia en su vivienda, situada en la calle de Borox del barrio de la Alameda de Osuna (Barajas,). Así lo aseguraron fuentes policiales. Los hechos se produjeron sobre las seis de la tarde cuando, según los primeros indicios, la pequeña, que estaba en la cuna durmiendo, despertó y trató de bajarse de la cuna. La mala suerte hizo que, al estar ésta junto a la ventana, la criatura acabara atrapada entre las cintas de los estores. Cuando sus padres se percataron de lo que sucedía, su hija ya no respiraba, estaba cianótica, por lo que avisaron al 112.

6. El presidente de la AFE admite que faltó a la mitad del «Máster de Entrenador». Nuevo escándalo relacionado con los antiguos gestores de la Federación. El denominado «Máster de Entrenador de fútbol» que impulsó Ángel María Villar con el aval de la Universidad Rey Juan Carlos no era en realidad un máster oficial, sino un curso de especialista, y para colmo alguno de los alumnos no tuvieron que cumplir con los requisitos mínimos. En concreto, David Aganzo, actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), faltó a al menos la mitad de las clases de la primera edición celebrada entre noviembre de 2016 y junio de 2017. Así lo reconocieron ayer a este periódico fuentes del sindicato de jugadores, que aseguraron que estuvo presente en «siete u ocho clases», cuando las bases del Máster indicaban claramente que era necesario asistir al 75 por ciento, es decir, por lo menos a once jornadas. «Él está muy tranquilo. No ha faltado a la verdad, hizo lo que le dijeron que tenía que hacer», explicaron fuentes de la AFE, que recordaron que se trata de un título privado, que Aganzo recibió una nota media de seis, que entregó el trabajo final y que antes de cursar el Máster, ya disponía de los tres niveles de entrenador.