Suscribete a
ABC Premium

La izquierda evita condenar la vuelta de la 'kale borroka' a las calles de Pamplona

Los disturbios del jueves dejaron seis heridos, entre ellos cuatro policías y un periodista de 'El Español' al que apalearon en grupo

La escisión juvenil de Bildu toma la Universidad del País Vasco: «Es la dictadura del pensamiento único»

Un grupo de embozados recoge vidrio para lanzarlo sobre la Policía Nacional este jueves en Pamplona
Un grupo de embozados recoge vidrio para lanzarlo sobre la Policía Nacional este jueves en Pamplona efe
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos detenidos y seis personas heridas durante los disturbios del jueves pasado en Pamplona. Entre ellas, cuatro agentes de la Policía Nacional y, según 'El Diario de Navarra', un estudiante ajeno a las protestas al que reventaron varios dientes. También el periodista de 'El Español', ... José Ismael Martínez, agredido por una turba de radicales (compuesta por distintos grupos juveniles de la izquierda aberzale) mientras cubría el acto convocado por Vito Quiles en el campus de la Universidad de Navarra. Sumado a la quema de contenedores y destrozo de mobiliario urbano, ese fue el resultado del evento que, pese a no estar autorizado y ser cancelado horas antes por los organizadores, no evitó que centenares de encapuchados vestidos de negro sembraran el caos enfrentándose con las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplegadas en el barrio de Iturrama, el más próximo al centro estudiantil, entre gritos de «fuera fascistas de nuestras calles» o «Euskal Herria».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app