Navarra María Chivite (PSN) reconoce que en esta legislatura también tendrá que llegar a acuerdos con Bildu Considera que lo que suceda con la investidura de Pedro Sánchez “no tiene por qué variar” sus intenciones de alcanzar la presidencia foral

La candidata socialista a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reconocido hoy por primera vez que “en el día a día del Parlamento nos tendremos que poner de acuerdo con uno, con otros, con todos”, lo que incluiría también alcanzar acuerdos con Bildu, la formación con quien hasta ahora se niega a mantener ninguna conversación. María Chivite ha aclarado que el veto a la formación abertzale es para “negociar ni alcanzar ningún tipo de acuerdo o pacto de Gobierno”.

Eso sí, una vez que sea presidenta del Gobierno de Navarra, si es que llega a serlo, las leyes e iniciativas de los próximos 4 años tendrá que hablarlas y negociarlas con todas. Así, por ejemplo, ha explicado que “es evidente que en el Tren de Altas Prestaciones tenemos discrepancias con Podemos e Izquierda Ezkerra” dos de sus supuestos socios de Gobierno, “pero también es evidente que en el Parlamento de Navarra hay 40 de los 50 parlamentarios que apoyamos el tren”. Es decir, su intención es apoyarse en Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra en aquellos puntos y leyes en que coincidan, y con los que será imprescindible la abstención de Bildu y, si no hay acuerdo, aprovecharse de los 20 escaños que tiene la plataforma Navarra Suma, constituida por UPN, PP y Ciudadanos, en el Parlamento foral.

Sin candidato a la investidura

María Chivite ha realizado estas declaraciones después de reunirse con el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, dentro de la ronda de contactos que éste ha mantenido con todos los partidos políticos para comprobar las posibilidades que hay en estos momentos de que algún candidato se presente a la investidura. Una vez concluida esta primera ronda, Unai Hualde ha establecido que “no se dan las condiciones de presentar ninguna candidatura a la investidura”.

No obstante, la propia María Chivite se ha mostrado “muy optimista” de cara a conseguir los respaldos suficientes para ser investida presidenta del Gobierno de Navarra. “Hemos visto buena voluntad, espíritu constructivo, de suma, por parte de todos”.

De hecho, la líder de los socialistas navarros ha considerado que el compromiso con la formación de un Gobierno con los socialistas es tan fuerte que lo que suceda o las necesidades que tenga el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no influirá en la determinación navarra. “El PSN hace ya tiempo que tomó la decisión de iniciar este camino. Lo que ocurra a nivel nacional no tiene por qué variar el camino”. Y ha asegurado que “la coordinación con Ferraz es continua. No creo que haya nadie en España que no sepa lo que estamos haciendo”, ha asegurado en relación a la relevancia mediática con la que se están tratando las negociaciones en Navarra.

La líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, en la sala de prensa del Parlamento de Navarra - Pablo Ojer

Siguen las negociaciones

Esta misma tarde se puede dar un paso importante en la construcción de esa minoría de 23 parlamentarios que la candidata socialista quiere reunir para presentarse a la investidura. Después de comer se reunirán en una misma mesa PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra para configurar un acuerdo programático que permita la investidura de María Chivite y la acción de Gobierno de los próximos 4 años.

El pasado lunes los socialistas entregaron un documento en el que se recogían sus propuestas. En la reunión de esta tarde, cada uno de los grupos entregarán sus contrapropuestas y matizaciones a los puntos presentados por el PSN. Pero todos los grupos implicados han mostrado su disposición a alcanzar acuerdos.

“Geroa Bai firmaría un acuerdo programático a 23, por supuestos que sí”, ha afirmado la actual presidenta de Navarra y líder de la formación nacionalista, Uxue Barkos. Esta postura contradice lo defendido hasta ahora de que el posible Gobierno de María Chivite debería tener un respaldo de la mayoría parlamentaria, lo que incluiría necesariamente el apoyo, por acción o por omisión de Bildu.