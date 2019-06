Pactos en Navarra Geroa Bai impone la presencia de Bildu en la Mesa del Parlamento como condición para hablar del Gobierno El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reconoce que habló con Ferraz sobre ayuntamientos navarros

Pablo Ojer @pabloojer Pamplona Actualizado: 17/06/2019 19:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los socialistas navarros se auto impusieron como línea roja ni hablar ni pactar con Bildu de cara a la formación del próximo Gobierno de Navarra. Y lo están cumpliendo a raja tabla. Pero tampoco necesitan hablar con los abertzales porque ya está Geroa Bai hablando por ellos.

La líder de los nacionalistas, Uxue Barkos, ha puesto este lunes como condición para continuar hablando sobre un posible acuerdo de investidura de la socialista María Chivite la presencia de Bildu en la Mesa del Parlamento de Navarra que se constituirá el próximo miércoles. Así, la marca navarra del PNV ha propuesto que la cámara foral esté presidida por su partido y que en los cinco puestos que conforman la Mesa se encuentre, además de los socialistas, también Bildu. De esta forma, ese posible gobierno alternativo tendría la mayoría en el organismo que dirige la actividad parlamentaria.

“Una falta de acuerdo en la Mesa, nos llevaría necesaria e inexorablemente a una verdadera dificultad para constituir un gobierno progresista, con solidez, con estabilidad, con seriedad y con vocación de perdurar cuatro años”, ha explicado Uxue Barkos, que ha comparecido acompañada por las otras dos personas fuertes de Geroa Bai, Unai Hualde y Koldo Martínez.

Barkos ha vinculado la conformación de la Mesa del Parlamento como reflejo de lo que requeriría ese posible futuro gobierno presidido por la líder socialista, María Chivite. “No se le pide al PSN que negocie con Bildu”, ha afirmado Barkos, “Pero formar un Gobierno con 23 parlamentarios (la mayoría se sitúa en 26) cerrando la puerta a un lado del Parlamento, sería dejar la estabilidad del Ejecutivo en manos de Navarra Suma, y eso no estabilidad. Y la estabilidad es nuestra línea roja”.

Por ese motivo, en Geroa Bai no ha sentado nada bien la falta de apoyo de los socialistas para conformar gobiernos nacionalistas en los ayuntamientos navarros el pasado sábado.

Incluso, como ya afirmó el líder de Bildu en Pamplona, Joseba Asirón, los nacionalistas también han calificado como de “pacto tácito entre PSN y UPN” esa falta de apoyo a Geroa Bai. Así lo ha afirmado esta mañana el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista en Radio Euskadi.

Investidura de Sánchez

El líder nacionalista ha pedido “deslindar” lo que suceda en Navarra de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Pero, al mismo tiempo, ha considerado que “para que haya una relación cómoda y fructífera entre partidos, es mejor crear un buen clima de relaciones en todos los sitios. Lo que pasó el sábado en Navarra no ha ido por esa vía, al contrario. En el caso nuestro, ha enrarecido el clima de relación (del PSN) con el PNV y Geroa Bai en Navarra”.

Incluso ha reconocido que el PNV habló con la dirección del PSOE en Ferraz de los ayuntamientos navarros. “Y no ha pasado lo que habíamos hablado, que era respetarnos, respetar nuestras alcaldías en Zizur y en Egüés, cosa que no sucedió. Nosotros también estábamos dispuestos a apoyarles en otras alcaldías que ellos querían mantener. Lo hablado no fructificó”.

Acuerdo con independentistas

El candidato de Navarra Suma a la presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha criticado la propuesta de Uxue Barkos. "Si Bildu acaba en la Mesa del Parlamento, el PSN habrá aceptado un acuerdo que incluye a los independentistas vascos", ha afirmado la tarde de este lunes.

Esparza ha recordado que "como ya decía la propia Bildu, su apoyo no va a salir gratis y ahora veremos si el PSN cede ante este chantaje".

A este respecto, el candidato de Navarra Suma se ha preguntado qué políticas haría ese posible Gobierno. "¿Hacia dónde vamos a caminar, hacia mantener el estatus institucional de Navarra o hacia la conformación de una república vasca y la independencia de España?".