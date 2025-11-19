Suscribete a
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

En libertad el marido de la mujer fallecida en Murcia tras constatar que no fue una muerte violenta

Las diligencias policiales realizadas de forma inmediata y las declaraciones de los testigos han aportado información relevante para poder adoptar la decisión

Condenado a 10 años de cárcel por rociar con gasolina y prender fuego a su exmujer en Castellón

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno

La Policía Nacional puso en libertad en la tarde de este martes al hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de su esposa este lunes en la pedanía murciana de San José de la Montaña, informa Europa Press.

La investigación llevada a cabo ... por el Grupo de Homicidios y la práctica de otras diligencias han determinado que las circunstancias en las que se produjo el deceso de la mujer no están relacionadas con un episodio violento.

