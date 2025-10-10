Mujeres, oro blanco y viajes: los diez mensajes de los chats entre Koldo y Ábalos

Más allá de servir de sustento para el informe patrimonial que presentó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los cientos de mensajes aportados por la Benemérita al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dan cuenta del día a día de la actividad ... tanto del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Estas son diez de los mensajes que arrojan una fotografía de cómo era el modo de vida de los investigados.

«Necesito pulseras para la Puta»

En una conversación de febrero de 2021 entre Koldo García y su expareja, y a ese mensaje, ella contesta con una pregunta: «¿Pero para la 1, no?».

«Me pide Rubén una dirección para llevar chuletón a Benidorm. ¿Le doy la de tus padres?»

Este mensaje que envía Patricia Uriz a Koldo parece también contener palabras en clave, algo que usaban de forma habitual para hablar de dinero: Chistorras, lechugas, papel...

«Las demás pulseras de oro blanco suben mucho el precio»

En esta conversación, la pareja habla de un regalo que, a priori, José Luis Ábalos haría a una mujer. De la compra se encargaba la mujer de Koldo y valoraron comprar una esclava ovalada de Tiffany.

«El AVE para las zorras»

Este mensaje es enviado por Koldo García dando cuenta de que ya ha comprado unos billetes de AVE para determinadas personas a las que denomina «las zorras».

«Ya tengo el sobre de Ferraz»

El tándem Uriz-Koldo eran los responsables de recibir los sobres del PSOE para hacérselos llegar posteriormente al ministro. La UCO sospecha que eran los custodios del dinero del exministro.

«El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro»

Este es uno de los mensajes que destaca la UCO en su informe y que da cuenta de que el matrimonio recibía sobres con dinero en efectivo en la sede de Ferraz para hacérselo llegar a Ábalos.

«¿Le has dado dinero a And? ¿Cuánto?»

En este mensaje el ministro se interesaba por saber si su asistente le había dado dinero a una persona a la que denomina And -podría ser Andrea, una de sus últimas parejas-. Koldo García le respondía que le había dado 1.000 euros. Este tipo de mensaje se repite mucho a lo largo del tiempo, porque el ministro ordenaba a su asesor multitud de pagos a terceras personas: Michel, Ofelia, Gabriela o Rosa.

El Iphone «es mi regalo de notas, (...) lo quiero en dorado u oro rosa (...) y quiero el pro»

Koldo García también se encargó de gestionar la compra de un iphone para otra de las novias del ministro, Jesica Rodríguez (Jesica 20 minutos, según la tenía agendada). Éste es un ejemplo más de los regalos investigados por la UCO que pudieron ser abonados de una fuente de dinero desconocida.

«Luis, en la caja no tendrás un morado para darme y te doy yo suelto»

Este mensaje enviado por Koldo García tiene relación con el contacto de una persona de Navarra al que presuntamente usarían para lograr cambiar los billetes de mayor valor (las chistorras de 500 euros). En esta ocasión, en cambio, parece que Koldo buscaba poder tener un «morado» (los de 500 son de ese color).

«Me dice Carlos que no recibió la pensión de agosto»

Aquí se demuestra que Ábalos tiraba de Koldo para mil gestiones distintas. Entre ellas abonar la pensión de su hijo Cárlos. Sin embargo, al asistente se le pasó en el mes de agosto de 2022 y el ministro tuvo que recordárselo. «Tiene razón», le respondía el asesor.