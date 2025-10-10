Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Ábalos no rebajará el riesgo de entrar en prisión aunque deje el escaño

El Supremo perdería la competencia en favor de la Audiencia Nacional si renuncia

La UCO halla centenares de mensajes sobre mujeres y pagos entre Koldo y Ábalos

José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados
José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados ángel de antonio
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El exministro José Luis Ábalos no evitará una petición de entrada en prisión y el riesgo de que el juez la acuerde por renunciar a su escaño en el Congreso, donde ya no figura como diputado del PSOE sino del Grupo Mixto.

La única razón ... por la que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente instruye la causa contra él, su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por si cobraron comisiones ilegales de adjudicaciones de obra pública es el aforamiento de Ábalos ante el Alto Tribunal por ser miembro de la Cámara Baja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app