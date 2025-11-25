Suscribete a
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

Montero evita aclarar si el Gobierno indultará al exfiscal García Ortiz

Alicia García, portavoz popular en el Senado, ha acusado a la vicepresidenta de ser «la peor ministra de Hacienda en la historia de la democracia»

Los socios de Sánchez impiden que Marlaska explique las trabas a la investigación en Barbate

Carlos Mullor

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ignorado responder en el Senado al Partido Popular (PP) al ser preguntada si «van a indultar» al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Alicia García, la portavoz popular en la Cámara Alta, ha sido la encargada de preguntar a la ministra acerca de la cuestión, aunque la única respuesta que ha recibido ha sido sobre la «honorabilidad» de García Ortiz.

