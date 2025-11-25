Montero evita aclarar si el Gobierno indultará al exfiscal García Ortiz

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ignorado responder en el Senado al Partido Popular (PP) al ser preguntada si «van a indultar» al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Alicia García, la portavoz popular en la ... Cámara Alta, ha sido la encargada de preguntar a la ministra acerca de la cuestión, aunque la única respuesta que ha recibido ha sido sobre la «honorabilidad» de García Ortiz.

La portavoz popular, que en un principio focalizado su cuestión en la estabilidad del Gobierno, ha afirmado que «Sánchez se rodea de delincuentes y se siente orgulloso de ellos» como con Santos Cerdán, José Luis Ábalos o García Ortiz. «Usted pasará a la historia como la peor ministra de Hacienda de la democracia por ser el nexo encubridor de las tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, por incumplir la Constitución al no presentar presupuestos, por asfixiar a impuestos a los españoles, por escaparse del Senado y por engañar a sus paisanos andaluces», ha sentenciado la popular.

Finalmente, la ministra ha criticado que Montero no puso la «mano en el fuego» por el García Ortiz «porque ya las tenía quemada de antes con su presidente de la SEPI, su jefe de gabinete y con su amigo Santos Cerdán».

Noticia Relacionada La Fiscalía, «perpleja» porque el delegado del Gobierno en Madrid siga imputado Javier Lillo No entiende que haya archivado la causa para la secretaria general de Presidencia y no para Francisco Martín

Montero, por su parte, ha acusado a la popular de utilizar «mentiras a sabiendas» porque intentan «manchar la honorabilidad» de García Ortiz. Tras ello, la ministra ha incidido en la estabilidad del Gobierno: «Ha ganado el 90% de las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados, tenemos más personas trabajando que nunca, una subida del SMI de un 61% que afecta a 2,4 millones de trabajadores... El país funciona, España funciona». La ministra, antes concluir su turno de palabra, ha preguntado a García «cuál» es el plan de Gobierno del PP.

¿Van a indultar al fiscal general? Sí o no. ¿Se compromete a que no habrá puertas giratorias con García Ortiz? Alicia García Portavoz del PP en el Senado

«Señora Montero, quien pregunta soy yo», ha achacado la popular en su respuesta, añadiendo posteriormente que García Ortiz no era el fiscal general del Estado, era «su fiscal», refiriéndose al Gobierno, y ha recordado que cuando fue imputado, «lo protegieron»; cuando fue procesado, «lo defendieron»; y cuando ha sido condenado, «hablan de golpe judicial, agradecen los servicios a un delincuente y señalan a jueces del Supremo». «Dos preguntas claras y sencillas», ha comenzado García, «¿van a indultar al fiscal general? Sí o no. ¿Se compromete a que no habrá puertas giratorias con García Ortiz?».

La vicepresidenta ha evadido la pregunta de la portavoz y ha cuestionado a la bancada popular por qué «no aplican la ley de Vivienda en las comunidades autónomas dónde gobiernan» o por qué «impiden el ejercicio de las mujeres a a libre elección a la maternidad en Madrid». Después de ello, ha rehuido en preguntar sobre la supuesta corrupción que cerca a su Gobierno, aunque ha mencionado el caso del PP en la Diputación de Almería.