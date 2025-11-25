El Gobierno propone a la exportavoz de la UPF Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministero de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según informan fuentes próximas a la cartera que dirige Félix Bolaños.

Exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio es un perfil muy próximo a sus atencesores García Ortiz y a Dolores Delgado. Actualmente es Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

En diciembre del año pasado, García Ortiz la propuso como fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Supremo, con una profunda división en el Consejo Fiscal: contó con 5 votos a favor -los del propio fiscal general, los dos vocales electos de la UPF y las dos vocales natas (la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz) y siete votos en contra.

Tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Y ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Proceso de nombramiento

Una vez aprobada la propuesta, el CGPJ deberá emitir un informe no vinculante y posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como Fiscal General del Estado.