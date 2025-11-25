Suscribete a
El Gobierno propone a la exportavoz de la UPF Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. El Ejecutivo opta así por un perfil muy próximo a García Ortiz y a Delgado

'La Manada', Asunta, los ERE o la exhumación de Franco: otros casos en los que el Supremo también adelantó el fallo

Teresa Peramato.
Teresa Peramato. Consejo General de la Abogacía
Nati Villanueva

Nati Villanueva

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministero de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según informan fuentes próximas a la cartera que dirige Félix Bolaños.

