Mayor Oreja clama contra el «totalitarismo» del Gobierno que hará lo «que no está en los escritos» para continuar en el poder

El "extremismo" y "totalitarismo" del Gobierno de Pedro Sánchez hará, según el exministro Jaime Mayor Oreja, que el Ejecutivo haga lo posible para continuar en el poder. Esta situación ha sido tratada este lunes en el evento 'El extremismo se hace Gobierno' de la Fundación NEOS. Esta jornada ha servido para analizar la situación actual del Ejecutivo mediante una mesa redonda y varios discursos.

Alejo Vidal-Quadras, exfundador de Vox, ha dado inicio a la evento recordando que no siempre son malos los extremos: «la extrema bondad, valentía, cortesía son deseables, y admirables, pero la extrema falsedad, codicia, desfachatez, traición… destrozan a cualquier comunidad humana políticamente organizada». Según ha confesado, «si la nación desea sobrevivir, no basta un cambio de mayoría parlamentaria, no le es suficiente una alternancia en el Gobierno», recordando que «requiere sin demora que las urnas propicien una auténtica alternativa, que emprenda una tarea de desescombro» provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Antes de dar comienzo a la mesa redonda, ha lamentado que la nostalgia de la transición sea «un ejercicio de inútil melancolía, aquel clima social y político no volverá, está muerto. Lo han matado 40 años de corrupciones, revanchismos, ausencia de patriotismos, carencias y convicciones». «España se encuentra dividida, prisionera de extremismo», ha sentenciado.

Tras un breve intervención de Mariano Gomá, presidente de Foro España Cívica, ha comenzado una mesa redonda junto a periodistas, Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado, y Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, para analizar la actual situación del Ejecutivo.

Noticia Relacionada El director de ABC, Julián Quirós, diserta en Málaga sobre los riesgos para la libertad de prensa J. J. Madueño Quirós ha participado en una mesa de debate dentro de los cursos de verano de la Fundación Ángel Herrera Oria

Hernández ha criticado que Félix Bolaños quiere «mimar» a personas seleccionadas para entrar a la carrera judicial al «quitar el examen escrito para facilitarles». «Para que un buen juez tenga una buena preparación, necesita buen conocimiento teórico», ha criticado. Tras esto, Llamas ha desmentido el discurso de Sánchez de que «la economía va como un cohete»: «Sánchez se centra en datos de macroeconomía, como el crecimiento del PIB, que ha sido producido por el aumento de inmigrantes en España». Unas cifras que chocan con la realidad en las familias españolas. España es «líder de Europa en tasa de desempleo con la economía creciente. Hay una carencia material severa, el 8% pasa graves dificultades económicas, no se pueden permitir comer carne o pescado dos veces por semana, cambiar la temperatura en sus casa o salir de vacaciones una vez al año».

Finalmente, el ex fiscal ha declarado que el «Parlamento está secuestrado por el Ejecutivo» ya que la mayoría de propuestas que aprueba son «decretos leyes, que son una ley urgente o por proposiciones de ley».

Tras esto, el fundador de NEOS ha tomado la palabra para clausurar el acta. Mayor Oreja ha clamado contra el «extremismo» que comunica el Ejecutivo. Además, cree que el «proyecto de Sánchez», titulado «frente popular» por Oreja y formado entre el PSOE, ETA (Bildu) y ERC, «va a producirse antes pero también después de las elecciones»: «Si perdiesen las elecciones no van a desaparecer porque se actualizará y acomodará a la nueva situación». De esta forma podrán poder el foco en la «extrema derecha», «eso justificará el nuevo eje». Además, ha comentado que el «totalitarismo del Gobierno» provocará que «hasta el final de la legislatura, salvo que la justicia de la sorpresa, van a hacer lo que no está en los escritos» para continuar en el poder.

Más temas:

Jaime Mayor Oreja