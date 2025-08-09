El Bernabéu corona su reforma con un anillo de luces led

Subido a una plataforma a más de 20 metros de altura, un operario limpia una de las lamas que forman la fachada del Santiago Bernabéu. Con mucho cuidado y procurando que queden todas bien relucientes, este trabajador, ataviado con un chaleco amarillo y un casco, ... desliza una escoba para dejarlo todo impoluto. En estas escamas plateadas, en las que encontrar dos iguales puede ser algo imposible, se colocarán las más de 10.000 bombillas led que iluminarán el exterior del templo blanco en las grandes noches futbolísticas.

Finalizados los trabajos en el interior, ahora es el momento de avanzar y poner a punto el escaparate de la imponente casa madridista que busca coronarse entre los mejores estadios del continente gracias a una inversión millonaria. Este verano se está trabajando en la iluminación y, en al menos dos noches, ya se han hecho pruebas de lo que está por verse.

Vecinos, paseantes y aficionados del Real Madrid han presenciado ya las veladas en las que se ha alumbrado una parte de la superficie externa del ala del estadio que da hacia la avenida de Concha Espina con el paseo de la Castellana. Precisamente, ayer por la mañana se podía comprobar que algunos de los focos led instalados en este ala oeste se encontraban encendidos. Eso sí, el momento en el que más se pueden apreciar es cuando cae la noche.

Recreación de cómo se verá el Bernabéu de noche una vez concluyan las obras ABC

Poco después de las 22.00 horas, según relata en un vídeo Maribel de Jesús, una 'youtuber' que realiza un seguimiento diario de estas obras de remodelación del estadio situado en el distrito de Chamartín, comienzan a alumbrar los primeros focos en las lamas en el lateral oeste de estadio, donde tuvieron lugar las pruebas hace poco más de diez días. Desde la primera hasta la última lámina que cubre este área, se encienden decenas de luces que permiten ver el alumbrado definitivo de la fachada del Santiago Bernabéu.

Sin embargo, esto tan solo es el comienzo de los ensayos de la iluminación. Por ello, todo esto aún está sujeto a cambios y puede que no sea la imagen definitiva que tendrá el templo blanco una vez se den por finalizadas tanto la instalación como los ensayos que se llevan a cabo tanto durante el día como una vez llega la noche.

La empresa de ingeniería Intelec, la adjudicataria de la obra que llevará a cabo la iluminación exterior del Bernabéu, será la encargada de instalar esta tecnología en el estadio. Esta compañía ha trabajado también en hoteles madrileños como el Ritz o el de Príncipe Pío, o en las instalaciones eléctricas de baja tensión, media tensión y sistema de cableado estructurado del módulo A2 del Hospital Isabel Zendal, situado en Valdebebas.

La instalación del alumbrado llega una vez han terminados todos los trabajos en el interior, así como la instalación de las lamas que marcan la identidad del reformado estadio del Real Madrid. Por otro lado, aún se desconoce la fase en la que se encuentran las labores de insonorización, impulsadas tras las denuncias vecinales y anunciadas como medida contra el impacto acústico que han llevado a paralizar toda la actividad de conciertos y espectáculos programada.

Un obrero limpia las lamas plateadas en las que se instalarán las luces led del Santiago Bernabéu Belén Diaz

Según adelantó este periódico hace más de un año, el Real Madrid trabaja en la mejora del aislamiento de las zonas abiertas, especialmente el la parte más elevada, el cuarto anfiteatro y los vomitorios de los fondos, además de sellar las 'grietas' por las que se podían escapar decibelios. También ha sido una denuncia la que ha llevado a un juzgado a paralizar como medida cautelar la construcción de los aparcamientos subterráneos.

Aunque se estén ultimando ya los trabajos contemplados en el proyecto inicial, aún queda por hacer en el entorno de Santiago Bernabéu para que sea espacioso y amigable tanto para los visitantes como para los vecinos del barrio. A finales de julio el ayuntamiento dio luz verde a la modificación del proyecto de mejora del entorno del estadio promovida por el club y que se encuentra en fase de información pública para se puedan presentar alegaciones.

Con una inversión de casi 20 millones de euros a cuenta del Real Madrid, se pretende triplicar el espacio para peatones tanto en la explanada donde estaba el antiguo aparcamiento como en la avenida Concha Espina y la calle Padre Damián.

Según informó la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se rehace el plan inicial para adaptarlo a la reforma de la estación de Metro de la línea 10 de Santiago Bernabéu, que se está ampliando hacia la plaza de Lima para incrementar su capacidad.

La modificación del proyecto cuenta con una reforma del frontal de Castellana en la que se creará una gran plaza totalmente peatonal de cerca de 20.000 metros cuadrados de superficie, en lugar de los 10.000 recogidos en el proyecto de 2018. Se renovarán pavimentos, se restaurarán los jardines del Mundial del 82 y se reconfigurará la glorieta de los Sagrados Corazones. Será el Real Madrid el que establezca los tiempos de ejecución de la renovación de todo este espacio.