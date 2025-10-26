Suscribete a
ABC Premium

La 'tormenta perfecta' en atracciones de feria: fallos humanos y sabotajes

Cuatro accidentes en el último año han golpeado a un sector expuesto a exhaustivos controles de seguridad. Cada verano se revisan en la región más de 2.000 aparatos, lo que reduce al mínimo la estadística de siniestros

Tres jóvenes heridos tras sufrir un accidente en una atracción en las fiestas de Ciempozuelos

Dos mujeres montan en el 'Kanguro', en Alcalá de Henares
Dos mujeres montan en el 'Kanguro', en Alcalá de Henares De San Bernardo
Aitor Santos Moya

Aitor Santos Moya

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Luis Sánchez no olvida el sábado 11 de septiembre. Tampoco sus hijas, de 11 y 16 años, respectivamente, con las que acudió ese día a la feria de Leganés sin imaginar ni por un segundo todo lo que iba a suceder. Veamos: el reloj marca ... las 21.20 horas, cuando la familia de Luis aguarda tranquilamente la cola para subirse al 'Mega mexicano', una atracción similar al pulpo o saltamontes pero adornada con un mariachi en lo alto. Tras pagar 4 euros por ficha, se suben solas las dos menores. «Papá, tú mejor no te montes», le dice con salero una de ellas, en alusión a su abultada envergadura. Así que este hombre, camionero de profesión, espera junto a su mujer a que la máquina comience a girar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app