El policía que ha salvado cinco vidas y 'reimplantó' la mano a un pandillero: «Soy un friki de estas cosas. No sé cuántos torniquetes habré hecho»

Roberto G. P. tiene un historial humanitario extenso pese a llevar solo ocho años en el Cuerpo. Recibe la Medalla al Mérito Policial por su labor como patrullero por las calles de Madrid

Herido grave un menor tras ser macheteado y sufrir la amputación de una mano en Arganzuela

Roberto G. P., con su padre, el día de la entrega de la condecoración CEDIDA
Carlos Hidalgo

La vida laboral de Roberto G. P. también se cuenta por años, como la de cualquiera, pero las matemáticas con él son distintas: 36 de edad y ocho en la Policía Nacional, en los que ha salvado, «al menos», cinco vidas. Este sábado se casa ... y lo hará con el uniforme de gala. No es para menos: la Jefatura Superior de Madrid acaba de concederle la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco por literalmente haber conseguido que un menor de edad, de una banda latina, no falleciera y que pudieran reimplantarle una mano amputada durante una 'caída' entre pandilleros. Este agente es hijo de policía municipal y nieto de guardia civil. «El mío es el uniforme que faltaba en la familia», bromea, en conversación con ABC. Se define como «un poco friki» de las asistencias sanitarias. Ahora verán por qué.

