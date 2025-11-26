Suscribete a
ABC Premium

Piden colaboración para atrapar al conductor que atropelló a una mujer en Vallecas y se dio a la fuga

Las personas que tengan alguna información al respecto puede llamar a la Policía Municipal de Madrid: 91 588 95 00

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Municipal de Madrid
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Municipal de Madrid ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Municipal de Madrid solicita la colaboración ciudadana para atrapar a la persona que iba al volante de un vehículo que se dio a la fuga tras atropellar a una mujer en el distrito de Puente de Vallecas.

El suceso ocurrió el 21 de ... noviembre en la confluencia de la calle de Baltasar Santos con la del Puerto de Navacerrada. La víctima se encontraba cruzando un paso de peatones que no está regulado por semáforos, de manera correcta, cuando fue embestida. El conductor, en vez de parar y socorrerla, siguió su marcha y escapó.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app