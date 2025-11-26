Piden colaboración para atrapar al conductor que atropelló a una mujer en Vallecas y se dio a la fuga

La Policía Municipal de Madrid solicita la colaboración ciudadana para atrapar a la persona que iba al volante de un vehículo que se dio a la fuga tras atropellar a una mujer en el distrito de Puente de Vallecas.

El suceso ocurrió el 21 de ... noviembre en la confluencia de la calle de Baltasar Santos con la del Puerto de Navacerrada. La víctima se encontraba cruzando un paso de peatones que no está regulado por semáforos, de manera correcta, cuando fue embestida. El conductor, en vez de parar y socorrerla, siguió su marcha y escapó.

Los agentes informan de que podría tratarse de una furgoneta pequeña de color blanco. La mujer sufre diversas fracturas. Quienes tenga información al respecto, puede llamar al siguiente teléfono de la Comisaría de Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid: 91 588 95 00.

