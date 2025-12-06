Suscribete a
Detenido un joven en Madrid por el presunto homicidio de su padre

El hombre de 59 años falleció en su vivienda tras sufrir una agresión por parte de su hijo

Vuelca en Getafe un tráiler cargado con 20 toneladas de cerveza y se investiga su implicación con un accidente mortal posterior

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Un joven ha sido detenido en la noche de este viernes en Madrid por el presunto homicidio de su padre, un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas, según han confirmado a Europa ... Press fuentes policiales.

