Muere un ciclista tras chocar con un camión detenido en Barajas

El vehículo se encontraba realizando trabajos de limpieza

Policía Municipal de Madrid en el lugar del siniestro
E. G.

Madrid

Un ciclista ha fallecido tras colisionar con un camión detenido en el arcén de la Avenida Sur de Barajas que realizaba trabajos de limpieza, según ha confirmado Samur-Protección Civil.

El suceso se ha producido esta mañana. A pesar de los intentos de los servicios de emergencia, el ciclista no pudo sobrevivir al impacto.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

Las autoridades han pedido precaución a los conductores y ciclistas que circulen por la zona.

