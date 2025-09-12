Muere un ciclista tras chocar con un camión detenido en Barajas

Policía Municipal de Madrid en el lugar del siniestro

Un ciclista ha fallecido tras colisionar con un camión detenido en el arcén de la Avenida Sur de Barajas que realizaba trabajos de limpieza, según ha confirmado Samur-Protección Civil.

El suceso se ha producido esta mañana. A pesar de los intentos de los servicios de emergencia, el ciclista no pudo sobrevivir al impacto.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

#Accidente de bici en Avenida Sur, #Barajas@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de un ciclista que ha colisionado contra un camión detenido en el arcén y que que realizaba trabajos de limpieza@policiademadrid se ha hecho cargo del atestado pic.twitter.com/rz40LzJtGI — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 12, 2025

Las autoridades han pedido precaución a los conductores y ciclistas que circulen por la zona.