Mónica García se agarra a Gaza para ejercer su oposición a Ayuso en Madrid

La ministra busca el cuerpo a cuerpo con la presidenta regional madrileña tras postularse como candidata para 2027

Bronca en la Asamblea al negarse Más Madrid a retirar una bandera de Palestina de un escaño

Mónica García y Manuela Bergerot, en la Asamblea de Madrid en el Debate sobre el estado de la región
Mónica García y Manuela Bergerot, en la Asamblea de Madrid en el Debate sobre el estado de la región EFE
Mariano Calleja

Madrid

Ni siquiera lo ha querido desmentir o matizar. Mónica García se postula desde hace tiempo como futura candidata a las elecciones autonómicas de 2027, para volver a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso y quitarse esa espinita que tiene clavada desde que la presidenta le ... dobló el pulso en las urnas en 2021 y después en 2023, cuando directamente la arrasó. Pedro Sánchez la colocó después en el Ministerio de Sanidad, dentro de la cuota de Sumar en el Gobierno de coalición, pero Mónica García no ha olvidado a Ayuso, quien sigue siendo blanco de sus críticas más ácidas.

Descarga la app