Mónica García se agarra a Gaza para ejercer su oposición a Ayuso en Madrid

Ni siquiera lo ha querido desmentir o matizar. Mónica García se postula desde hace tiempo como futura candidata a las elecciones autonómicas de 2027, para volver a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso y quitarse esa espinita que tiene clavada desde que la presidenta le ... dobló el pulso en las urnas en 2021 y después en 2023, cuando directamente la arrasó. Pedro Sánchez la colocó después en el Ministerio de Sanidad, dentro de la cuota de Sumar en el Gobierno de coalición, pero Mónica García no ha olvidado a Ayuso, quien sigue siendo blanco de sus críticas más ácidas.

Ayer, cuando miles de profesionales de la Sanidad se manifestaban por Madrid contra la ley que prepara la ministra, Mónica García se lanzó contra Ayuso, ahora por la situación en Gaza. Acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de apoyar «el genocidio en Gaza» en sus intervenciones públicas. «Si el PP está paralizado y blanqueando el genocidio (en Gaza), quien lo está apoyando explícitamente en cada una de sus intervenciones es la señora Ayuso», aseguró.

«Está en el primer peldaño del lado incorrecto de la historia», advirtió, después de que la presidenta regional se refiriera a la flotilla interceptada por Israel como «asamblea de facultad flotante». García tiene previsto participar este sábado en una protesta junto a otros dirigentes de Más Madrid contra Israel, en la que es previsible que la presidenta madrileña vuelva a ser el blanco de sus ataques.

En el último Debate sobre el estado de la región en la Asamblea, el pasado mes de septiembre, la ministra acudió como invitada y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le rindió todo un homenaje en directo, que provocó la mofa de los diputados del PP.

Ante la mirada atenta de la ministra desde la tribuna de invitados, en la parte superior del hemiciclo, Bergerot la alabó como alternativa frente a las políticas de Ayuso: «¡Usted vino a la política a servirse y el contraste con Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad es apabullante!», exclamó, mientras en la bancada del PP se escuchó un sonoro «¡Ooooh!» entre risas.

«¡Frente a su veneno antipalestino, España está liderando el refugio sanitario en Europa! ¡Gracias, ministra, por poner la humanidad por delante!», siguió Bergerot, rendida ante García. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, no se contuvo: «La señora Bergerot nos ha presentado aquí a la ministra como la hija pródiga que vuelve a casa. Le ha faltado levantar los brazos para presentarnos al rey león; ha sido un poco bochornoso, la verdad».