Suscribete a
ABC Premium

Medio millón de euros para recuperar el monte que el fuego arrasó en Tres Cantos

Habrá actuaciones urgentes sobre 116 hectáreas del monte de Viñuelas

Los vecinos de Tres Cantos exigen explicaciones tras el incendio de Soto de Viñuelas: «Nos sentimos abandonados, quemados e ignorados»

Monte quemado en Tres Cantos
Monte quemado en Tres Cantos BELÉN DÍAZ

ABC

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comunidad de Madrid llevará a cabo actuaciones urgentes para la rehabilitación en Monte de Viñuelas sobre 116 hectáreas del monte de utilidad pública afectadas con alta severidad por el incendio forestal del pasado día 11 de agosto en Tres Cantos. En concreto, el ... Gobierno regional ha adjudicado el contrato para la realización de estos trabajos, encaminados a evitar la erosión y la degradación «irreversible» del suelo, que tiene un importe total de 403.198,14 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app