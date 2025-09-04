Suscribete a
El marqués de Salamanca, el primer promotor inmobiliario

Su nombre quedó incrustado en el mapa de Madrid con mayúsculas y hoy se pronuncia con reverencia inmobiliaria

El Ministerio de Exteriores, en la plaza del Marqués de Salamanca
Alfonso J. Ussía

Madrid

Nacido en Málaga en 1811, José de Salamanca y Mayol, el marqués de Salamanca fue, sin lugar a duda, el mejor arruinado de España. Y no por accidente, sino por vocación. Hay quien nace para santo, quien nace para torero, y quien, como don ... José de Salamanca y Mayol, nace para arruinarse con estilo, a la francesa, con palacetes y solares, sin reparar en facturas ni en créditos a devolver. Si el XIX español tuvo héroes militares, conspiradores, poetas románticos y bandoleros de leyenda, el marqués fue todas esas cosas a la vez, pero con frac, levita y una cartera siempre vacía pero llena de pagarés.

