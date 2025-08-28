Suscribete a
Eusebio Poncela: la marginalidad del alma

GATOS QUE FUERON TIGRES

Lo veías en las tabernas del centro, con un abrigo largo, hablando de teatro y calles, con una voz que era remanso y tempestad

Enrique Urquijo, entre la ternura y el desencanto

Eusebio Poncela, en el patio de butacas del Teatro Real Maya Balanya
Alfonso J. Ussía

Hay actores que siempre serán alguno de los papeles que interpretaron. No importa que hagan cien películas o cincuenta obras de teatro distintas. Michael siempre será un Corleone, del mismo modo que John es solo Ford, o Batman, Michael Keaton. Eso le pasará a Eusebio ... Poncela (1945-2025), que siempre será Dante en el 'Martín (Hache)' de nuestra memoria. Decía eso de «hay que follarse a las mentes» y varias perlas más que fueron escuela de vida de una generación sin complejos que tenía muchas ganas de celebrarse y equivocarse al mismo paso.

