Los madrileños le dan a Metro un notable alto en su última encuesta: 8,23, y los extranjeros casi un 9

Los madrileños le dan al Metro de Madrid un notable alto. La calidad del servicio, sobre todo su rapidez, es de los factores que más alaban, según los datos de la última Encuesta de Percepción de Calidad correspondiente al segundo trimestre de 2025, y que se ha realizado a 12.000 viajeros.

De acuerdo con esta encuesta, Metro alcanzó una puntuación de 8,23, un récord histórico en la valoración del servicio. Las líneas que alcanzan mejores notas son la 8 y la 3, y el Ramal Ópera-Príncipe Pío.

La compañía Metro lleva muchos años realizando encuestas de satisfacción entre los usuarios. Hasta 2023 no se alcanzó por primera vez en las mismas la nota de notable alto: el 8. Pero desde ese año, la cifra se ha ido superando progresivamente.

En la encuesta han destacado los 25 aspectos más importantes en la utilización del Metro, y los viajeros han puntuado cada uno de ellos. La evaluación global del servicio es del 8,14, mientras que el Índice Neto de Satisfacción (INS) se sitúa en 72,37 por ciento, con cerca del 73 por ciento de los usuarios asignando entre 8 y 10 puntos.

Entre los factores que más destacan los pasajeros están la iluminación de trenes y estaciones (8,92 y 8,84), la señalización (8,91), el funcionamiento de máquinas expendedoras de billetes (8,76) y la atención y amabilidad del personal (8,73).

Los turistas extranjeros son los que ponen la calificación más alta a este medio de transporte público, con un 8,96 sobre 10; seguido por las personas que lo utilizan por compras que le conceden un 8,43. Respecto a la edad, son los mayores de 59 años los que mejor opinión tienen del suburbano, al que otorgan un 8,32.

La nota de recomendación es de 8,89 y el aspecto más mencionado es la rapidez de los trayectos. En cuanto a las líneas, el Ramal Ópera-Príncipe Pío obtiene la mayor puntuación con un 8,77, seguida de la L8 y L3 con 8,66 y 8,52 respectivamente.