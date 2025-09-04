Liquidación de lujo en Madrid: fechas, precios y cómo comprar los muebles de uno de los hoteles más emblemáticos

Liquidación de lujo en Madrid hoy: fechas, precios y cómo comprar los muebles de uno de los hoteles más emblemáticos Será renovado completamente durante un año con una inversión de más de 25 millones de euros y su inmobiliario será puesto a la venta en los próximos días

Después de dos décadas ubicado en el centro neurálgico de Madrid, uno de sus emblemáticos hoteles se despide de la capital española. El ME Madrid Reina Victoria by Meliá, un hotel de diseño vanguardista que ocupa un edificio emblemático del siglo XIX de la histórica plaza de Santa Ana, ha echado el cierre temporal este agosto, marcando el fin de una era y el inicio de una profunda transformación. Pero antes se deshará de todo su mobiliario.

Se trata del primero de la marca en abrirse en España, pero no supondrá el fin de la compañía, que inaugurará en 2026 otro hotel en Gran Vía junto al extenista Rafa Nadal.

«El histórico y popularmente conocido como hotel de los toreros se transformó, gracias a una ambiciosa y visionaria reforma, en un auténtico emblema de vanguardia, donde viajeros de todo el mundo y madrileños compartían experiencias únicas, además de haber alojado a numerosas celebridades de la cultura y la moda», resaltó Meliá en un comunicado sobre el establecimiento, que será renovado completamente durante un año con una inversión de más de 25 millones de euros.

Accor, la sexta hotelera del mundo con casi 5.700 inmuebles y más de 850.000 habitaciones, ha cerrado un trato con ADIA, el brazo inversor del fondo soberano de Abu Dhabi, para hacerse con la gestión de este hotel y estrenar la marca The Hoxton en Madrid.

Fechas, precios y cómo comprar los muebles del emblemático ME Madrid Reina Victoria

Todo el mobiliario será puesto a la venta este viernes 5 de septiembre en horario de 16:00 a 21:00 y continuará todo el fin de semana (sábado 6 y domingo 7) con horario ampliado de 10:00 a 20:30. La cita se celebrará en la planta de calle del propio hotel, en Plaza Santa Ana 14, con acceso libre y precios muy reducidos. ¿Quieres un trocito de diseño con historia?.

Los muebles, que abarcan desde camas con somier hasta sillones tipo Barcelona y chaise longue, estarán dispuestos en ambientes que recrean habitaciones completas, para que las personas visitantes puedan visualizar cómo quedarían en sus hogares. Por su parte, los artículos pequeños se podrán llevar al momento, mientras que los de mayor tamaño contarán con servicio de recogida los días 9 y 10 de septiembre, o bien con envío a domicilio dentro de Madrid.

A la venta estará, además del mobiliario de las habitaciones, el de zonas comunes como el bar Radio Rooftop y el restaurante Ana La Santa. Entre las más de 10.000 piezas en perfecto estado están sillones tipo Eames por 65 euros - los originales están alrededor de los 11.000 euros - y camas con somier de 135 cm a 100 euros; lámparas inspiradas en el modelo Taraxacum de Achille & Pier Castiglioni por 40 euros, sillas y mesas de mimbre a 20 euros e incluso un piano a 550 euros. También se ponen a la venta sofás de cuero, salones de exterior de la marca Ketall, televisores, equipos de sonido, alfombras, cuadros y objetos decorativos.

Horarios para la liquidación del Hotel ME Reina Victoria 5 de septiembre | Viernes16:00 a 21:00 h | Plaza de Santa Ana, 14 (planta calle)

6 de septiembre | Sábado10:00 a 20:30 h | Plaza de Santa Ana, 14 (planta calle)

7 de septiembre | Domingo10:00 a 20:30 h | Plaza de Santa Ana, 14 (planta calle)

Para poder acceder a este lujoso mercadillo es necesario reservar una entrada, completamente gratuita, en la que se establece un horario de llegada. Una vez canjeada, se cuenta con unos 45 minutos para elegir todo lo que se quiera adquirir.

Aún contando con una entrada, se recomienda llegar con unos 15 minutos de antelación para garantizar un buen flujo de personas. Solo se podrá entrar a la exposición hasta 10 minutos más tarde de la hora reservada.