José Abascal, O´Donnell o la Albufera: Madrid pasa la 'ITV' acústica a cada barrio

El Ayuntamiento señala 33 nuevas zonas de ruido, repartidos por toda la capital y sobre todo en Salamanca y Chamberí

Madrid bajará el ruido en otros 33 puntos con asfalto 'silencioso' y control de eventos

Un vehículo mide su ruido en las instalaciones del Centro Municipal de Acústica
Un vehículo mide su ruido en las instalaciones del Centro Municipal de Acústica
Belén Sarriá

Los barrios madrileños han pasado su propia 'ITV' acústica. Tras años de quejas vecinales por el barullo de los conciertos y eventos o de las propias terrazas, el Ayuntamiento ha dedicado tiempo a identificar nuevos puntos negros para silenciar del ruido del neumático, la ... bocina del coche o la música a deshora. El resultado son 33 calles o avenidas repartidas por toda la capital, sobre todo en Salamanca y Chamberí, que se incluirán en el nuevo plan de protección acústica que entrará en marcha a inicios de 2026.

