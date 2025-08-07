Suscribete a
Madrid impone más de tres multas al día a las terrazas

Los distritos más sancionados hasta el 15 de julio son Chamberí, Retiro y Arganzuela

La nueva ordenanza de terrazas de Madrid mantiene los horarios pero endurece las sanciones

Imagen de archivo (2021) de una zona de terrazas de la avenida Menández Pelayo
Imagen de archivo (2021) de una zona de terrazas de la avenida Menández Pelayo
Helena Cortés

Helena Cortés

Madrid

Hartos del ruido a deshoras o la expansión de mesas altas y sillas hasta hacer inaccesibles las calles más saturadas de bares y restaurantes, los vecinos pidieron al consistorio mano dura con el incumplimiento de la normativa municipal en este sentido. Recogiendo este guante, el ... consistorio ha incluido en la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración nuevos comportamientos sancionables y ha endurecido el castigo a otros, llegando incluso a la posibilidad de extinguir autorizaciones en caso de reincidencia. Mientras, al amparo de la antigua ordenanza de 2013 (modificada en 2022 y tumbada por el Tribunal Supremo) han seguido supervisando las infracciones de los hosteleros: solo hasta el 15 de julio el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto 639 sanciones, lo que se traduce en algo más de tres al día, según fuentes municipales. En 2024 tramitaron 1.568, poco más de cuatro al día.

