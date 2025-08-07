Madrid impone más de tres multas al día a las terrazas

Hartos del ruido a deshoras o la expansión de mesas altas y sillas hasta hacer inaccesibles las calles más saturadas de bares y restaurantes, los vecinos pidieron al consistorio mano dura con el incumplimiento de la normativa municipal en este sentido. Recogiendo este guante, el ... consistorio ha incluido en la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración nuevos comportamientos sancionables y ha endurecido el castigo a otros, llegando incluso a la posibilidad de extinguir autorizaciones en caso de reincidencia. Mientras, al amparo de la antigua ordenanza de 2013 (modificada en 2022 y tumbada por el Tribunal Supremo) han seguido supervisando las infracciones de los hosteleros: solo hasta el 15 de julio el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto 639 sanciones, lo que se traduce en algo más de tres al día, según fuentes municipales. En 2024 tramitaron 1.568, poco más de cuatro al día.

Entre los distritos que más sanciones acumulan están Retiro, Arganzuela o Chamberí, apuntan desde el consistorio. En el primero, algunas de las zonas más saturadas de terrazas son la calle Ibiza, Menéndez Pelayo y Sáinz de Baranda. En Chamberí, destacan la calle Ponzano, Luchana, Trafalgar y la plaza de Olavide.

La multa por estos malos comportamientos, tanto en la antigua normativa municipal como en la futura ordenanza que, previsiblemente, entrará en vigor el año que viene, puede alcanzar los 750 euros en el caso de las infracciones leves, 1.500 si son graves y 3.000 cuando se tipifican como muy graves. Además, entre las medidas provisionales a tomar mientras se instruye la sanción correspondiente está, en la nueva ordenanza, «la retirada de las instalaciones o la suspensión del funcionamiento total o parcial de la terraza». También se penaliza la reincidencia, entendiéndose esta como «la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza».

Noticia Relacionada La nueva ordenanza de terrazas de Madrid mantiene los horarios pero endurece las sanciones Helena Cortés El consistorio busca así acabar con los vaivenes legales generados después de que el Supremo tumbase la norma de 2022

En las faltas leves no hay demasiados cambios. Se siguen castigando comportamientos como la ocupación de una superficie mayor a la autorizada hasta un diez por ciento, el apilamiento o la instalación de mobiliario no previsto o en un mayor número del autorizado y mantener sin cerrar las sombrillas mientras las mesas estén desocupadas, entre otros.

Ojo con altavoces y taburetes

Lo que sí crece es el número de infracciones graves a sancionar. Entre las nuevas, están la agrupación de mesas altas o la colocación de más de dos taburetes a su alrededor, la instalación de altavoces, equipos audiovisuales o actuaciones en directo, la falta de colocación de protecciones acústicas en el mobiliario de la terraza o el incumplimiento del horario de cierre autorizado siempre que sea inferior a una hora. Siguen considerándose infracciones muy graves en esta ordenanza la ocupación de una superficie mayor a la autorizada hasta un 25%, la instalación de mobiliario no autorizado (también hasta un 25%) o la ocupación de más del 50% de la anchura de la acera, bulevar, calle o plaza peatonal.

También se amplía la lista de sanciones muy graves, a las que se suman, entre otras, el incumplimiento del horario de cierre autorizado en una hora o más, la obstrucción de bocas de incendio, la colocación de elementos no autorizados que diminuyan la accesibilidad o que se encuentren situados sobre pavimentos tacto-visuales.

Tanto los problemas de accesibilidad como la indefensión de los vecinos frente a algunos incumplimientos eran aspectos claves a mejorar en la nueva ordenanza, según asociaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). «Además de endurecer las multas hay que lograr que las inspecciones funcionen. De poco sirve un régimen sancionador si muchas sanciones que impone la Policía se quedan sin tramitar. Ya hemos sufrido el espíritu incumplidor del sector», explicaba a ABC Jorge Nacarino, presidente de esta organización.