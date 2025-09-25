Golpe a los ultras de Suburbios Firm: 13 detenidos en Madrid por narcotráfico y violencia organizada

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una red vinculada al grupo ultra del Atlético Suburbios Firm, con la detención de 13 de sus integrantes por cometer presuntamente los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de ellos han ingresado ya en prisión.

Las pesquisas comenzaron en 2023, cuando los agentes identificaron un entramado delincuencial gestionado desde este grupo ultra, conocido por generar disturbios en espectáculos futbolísticos. Los agentes comprobaron, durante el desarrollo de la investigación que el grupo obtenía importantes beneficios de la venta de cocaína en locales de ocio y en la vía pública, que utilizaba tanto para financiar sus actividades violentas como para beneficio personal.

La organización, de estructura jerárquica y muy cohesionada, estaba liderada por un cabecilla que alentaba el odio y la violencia extrema contra colectivos rivales y vulnerables. Sus miembros participaron en la protesta homófoba y racista celebrada en la plaza de Chueca en 2021.

Noticia Relacionada Detenidas 16 personas en un dispositivo especial para prevenir actos violentos entre bandas E. G. El pasado 18 de septiembre, la Policía Nacional llevó a cabo de forma simultánea tres registros en locales situados en Parla, Fuenlabrada y en el distrito madrileño de Usera-Villaverde

En la operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, se realizaron registros simultáneos en diez viviendas y una empresa. Los agentes intervinieron casi cinco kilos de cocaína, hachís, ketamina y cristal, así como un arma de fuego, dos chalecos antibalas, tres táseres, numerosas armas blancas y más de cincuenta defensas extensibles. También hallaron material de carácter supremacista, relativo a este grupo ultra radical Suburbios Firm y a otros grupos ultras hermanados con este, y un vehículo modificado para el transporte clandestino de drogas. La Policía incautó además más de 100.000 euros en efectivo en los domicilios de los líderes del grupo.

El operativo fue coordinado por la Comisaría General de Información, con apoyo de la Brigada Local de Policía Judicial de Pozuelo y la Brigada Provincial de Información de Madrid. Las investigaciones continúan abiertas y se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en lo referente a los extremismos violentos.