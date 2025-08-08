A Madrid, en agosto, se le ven los huesos, las costuras. Se va la mitad del personal. Unos tiran al norte, otros al sur y, los demás, entre este y oeste, se mueven a donde les lleve el hartazgo o la familia a rastras. ... Pero, paradójicamente, es cuando la ciudad se parece más a sí misma, como si recuperara todo aquello que ha perdido durante el año. Cuando los bares no se llenan de tés de autor ni los acentos de Chamberí suenan a pódcast de autoayuda, Madrid vuelve a Magerit, el Madrid de boina, de abanico y de organillo. El Madrid del botijo, el clavel reventón y la señora con mantón que no pide perdón por estar viva, ni permiso para pedirse otra ronda.

Las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, trinidad castiza y gloriosa, son la última trinchera de la capital contra la modernidad líquida y el escaparate de nuestro presente. Uno acude, como debe, en camisa de manga corta, con respeto y con curiosidad, a la Plaza General Vara del Rey, donde los cabezudos bailan con más entusiasmo que la juventud del reguetón. Las niñas piden limonada y los niños también. Nadie se ofende. Se reparte alegría como antes se repartía sopa boba en los conventos.

Y por la noche, música. No de esa que confunde el talento con el auto-tune, sino canciones que se entienden, que se pueden silbar, y que no insultan ni al oído ni a la inteligencia. A esas horas, el barrio huele a fritanga noble, a sudor honesto y a esa liturgia preciosa que es el madrileño bailando con dignidad, aunque tenga dos pies izquierdos.

Y la cosa va a más. En La Paloma, Madrid se sublima. Es la fiesta de la fiesta. Se le reza a la Virgen como se debe: con respeto, sin pancarta y, sobre todo, sin regañar a nadie. La verbena no es más que un guiso lento de tradiciones, con algún tropezón moderno para que no digan que somos rancios. Y si lo somos, bendita sea la ranciedad, porque hay algo en estas fiestas que no deja lugar a dudas: la falta de pretensiones.

Nadie quiere otra cosa que no sea lo justo, lo correcto, lo esperado. No necesitamos que toque Dua Lupa ni mucho menos Aerosmith. Nos conformamos con que se cante bien pero no en exceso, porque los coros los pone el pueblo, que para eso somos madrileños, coristas, feriantes y lo que se ponga por delante.

Ahora bien, lo que no me entra en la cabeza es esa obsesión de algunos (y algunas) por convertir la plaza en plató. Selfi con clavel, selfi con bocata, selfi con azulejo de Doña Manolita. La fiesta no es para ser vista: es para ser vivida. El que quiera enseñar el ombligo, que se vaya a Formentera, donde hay más ombligos que neuronas. Aquí, en el Rastro y en La Latina, el ombligo se guarda y si se enseña es para ligar, no para postear.

Los políticos, por supuesto, no aparecen. Están descansando de descansar. Pero tampoco se les espera, porque Madrid, en fiestas, se gobierna sola. Se organiza entre farolillos, vecinos con paciencia y verbenas que terminan cuando Dios manda, ni siquiera cuando manda la legislación. Los bares salen a la calle, se montan barras en las aceras, escenarios en las entreplantas y reservados al aire libre porque todos son bienvenidos en las fiestas de nuestros patrones, que son varios.

Vecinos de santoral, vecinas de La Paloma, San Cayetano y San Lorenzo, La Latina, Lavapiés, Tirso de Molina y Las Vistillas; todo este centro de Madrid se vuelve a Magerit, a los chorizos parrilleros y a los que se dedican al descuido, a los moros y cristianos, a los que no quisieron irse y a los que tuvieron que quedarse.

No hay mejor Madrid que este que se engalana en feria. Y por eso el mentidero vuelve a ser una forma de vida: la que ríe, mira, comenta, baila, canta, cuenta y cuchichea, la de una ciudad que si no existiera, nadie podría inventarla.