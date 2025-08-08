Suscribete a
Cuando Madrid vuelve a Madrid

En agosto aparece el Madrid del botijo, el clavel y la señora con mantón

Procesión de San Cayetano por La Latina y Lavapiés
A Madrid, en agosto, se le ven los huesos, las costuras. Se va la mitad del personal. Unos tiran al norte, otros al sur y, los demás, entre este y oeste, se mueven a donde les lleve el hartazgo o la familia a rastras. ... Pero, paradójicamente, es cuando la ciudad se parece más a sí misma, como si recuperara todo aquello que ha perdido durante el año. Cuando los bares no se llenan de tés de autor ni los acentos de Chamberí suenan a pódcast de autoayuda, Madrid vuelve a Magerit, el Madrid de boina, de abanico y de organillo. El Madrid del botijo, el clavel reventón y la señora con mantón que no pide perdón por estar viva, ni permiso para pedirse otra ronda.

