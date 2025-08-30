Fiestas de Alcorcón 2025: programa, actividades y conciertos gratis Consulta el programa completo y todos los conciertos previstos para las Fiestas de Alcorcón 2025

Siguiendo la ristra de fiestas patronales que siempre aflora en Madrid a estas alturas del año, las de Alcorcón ocuparán del 30 de agosto al 8 de septiembre. Candelaria Testa Romero, la alcaldesa del municipio, ha querido pronunciarse al respecto a través de una carta dirigida a sus ciudadanos: «Durante diez días, cada rincón, plaza y calle de nuestra ciudad se llenará de espíritu festivo y participativo gracias a una programación descentralizada, comprometida con la diversidad, el feminismo y la sostenibilidad, y con actividades para todos los gustos y edades».

Tal y como la propia Administración indica, estas fiestas cuentan «con un marcado carácter solidario» por la campaña 'Alcorcón con Palestina', que busca recaudar fondos a través de una 'Fila 0' con donaciones a UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina). «Animamos a toda la ciudadanía a decir 'Basta' ante esta atrocidad», se insiste.

Programa de estas fiestas de Alcorcón 2025

La programación mencionada por Testa Romero es extensa y abarca más allá del 8 de septiembre. Por lo pronto, ayer 29 se abrió la veda:

Viernes 29 de agosto • 18:00h- Apertura del Recinto Ferial: atracciones y casetas.

• 18:00 y hasta las 20:30h- Alcorcón a todo color: mural representativo del municipio, taller de chapitas creativas, II Concurso Colores en algodón, Sal y tiza: Magia en un frasco. Inscripción previa. C/Polvoranca, 12.

• 19:00h- Ciudadela Fest: Rap & Hip Hop. Pasacalles, música, mercadillo medieval, zona infantil... Entrada gratuita. Explanada de los Castillos.

Sábado 30 de agosto • 9:00h y hasta las 21:00h- Torneo Fiestas Vóley Playa. Polideportivo La Canaleja.

• 12:00h- Exhibición de Radioaficionados de Alcorcón. Carpa de Mayores, en el Parque de la Paz.

• 15:00h- Ciudadela Fest: Electrónica. Pasacalles, música, mercadillo medieval, zona infantil... Entrada gratuita (a excepción de las actuaciones, que requieren entrada). Explanada de los Castillos.

• 19:30h- RefrescArte: Teatro: Aventuras 2.0. de Mandarina y Serafín. Plaza Príncipes de España.

• 19:30h- Ven a Bailar con Emilio 5.0., con las canciones de toda la vida. Carpa de los Mayores - Parque de La Paz.

• 22:00h- Concierto Kiss FM + Festihit. Sara Delgado y Víctor Álvarez con lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy y Alekos Rubio y Josué Gómez con todos los hits del momento. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

Domingo 31 de agosto • 09:00h- I Campeonato de mus 'Bar Avenida'.

• 09:00h y hasta las 21:00h- Torneo Fiestas Vóley Pista 4x4. Polideportivo Los Cantos.

• 09:30h- Torneo de Ajedrez Fiestas Patronales de Alcorcón. Teatro Municipal Buero Vallejo.

• 12:00h- Exhibición de Radioaficionados de Alcorcón. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 12:00h- Ciudadela Fest: Festival Remember. Pasacalles, música, mercadillo medieval, zona infantil... Entrada gratuita (a excepción de las actuaciones, que requieren entrada). Explanada de los Castillos.

• 12:00h y hasta la 13:00h- Duatlón familiar. Carrera a pie y tramo en bicicleta. Pinar de Santo Domingo.

• 18:00h- Castillos hinchables. Plaza Jota Mayúscula - Centro Joven.

• 19:30h- Ven a Bailar con Emilio 5.0., con las canciones de siempre. Carpa de los Mayores - Parque de La Paz.

• 20:00h- RefrescArte: Carman. Espectáculo de calle. Plaza Jota Mayúscula.

• 20:00h- Master Class de salsa, bachata y kizomba. Plaza de España.

• 21:00h- El Gran Show con la orquesta Kripton. Un total de 18 artistas en escena que interpretarán los éxitos musicales de las últimas décadas. Parque Darwin.

Lunes 1 de septiembre Día de la infancia en el Recinto Ferial: atracciones a 1,50€ de 18:00 a 22:00.

• 10:30h- Baile en línea. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 11:00h- TitiriFiestas: ¡Que llueva, que llueva! Plaza frente al Centro del Títere.

• 11:00h y hasta las 13:30h- Taller de grabado de vidrio. Explanada de los Castillos (exterior del MAVA).

• 11:00h y hasta las 14:30h- Inscripción en los campeonatos de mus, tute y dominó. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 12:30h- Fiesta de la Espuma. Plaza Comunal - C/Parque Grande, 8.

• 17:00h- Castillos hinchables. Plaza Reyes de España.

• 17:30h- Primera ronda de los campeonatos de de mus, tuté y dominó. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 18:00h- Castillos hinchables. Plaza Comunal - C/Parque Grande, 8.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Las atracciones del Recinto Ferial funcionarán sin música para facilitar la serenidad de los niños y niñas autistas.

• 19:00h y hasta las 21:30h- Jornada de puertas abiertas del Club Patinaje Artístico Alcorcón. Polideportivo Los Cantos.

• 19:00h- Concurso de tira soga, carreras de sacos, pincha globos, lanza huevos. Plaza Comunal - C/Parque Grande, 8.

• 19:30h- Baile y karaoke. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 20:00h- Concierto familiar: Diverplay + Cocorokids: Semáforo rojo: Me paro. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

• 21:30h- Cine de barrio. Proyección de película infantil con refresco, hamburguesa o perrito por 3 euros. Sede de la Asociación - Travesía Parque del Teide s/n.

Martes 2 de septiembre • 10:30h- Mindfulness. Un espacio para conectar con el aquí y ahora. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 11:00h- TitiriFiestas 2025: Periplo Varieté. Plaza frente al Centro del Títere.

• 11:00h- Segunda ronda de los campeonatos de mus, tute y dominó. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 11:00h y hasta las 13:30h- Taller de grabado de vidrio. Explanada de los Castillos (exterior del MAVA).

• 15:00h- Día de la mujer en la Asociación Parque Grande. Degustación de aperitivos variados al centro de mesa y Caldereta de Ternera, elaborado por el Chef D, Javier Santero y sus ayudantes. Postre: Tarta ARASY. La comida estará servida por hombres de la asociación. No socias: 10€. Sorteo de regalos, juegos y bailes. Amenizarán la fiesta los Dj Muxa Murga con música actual y clásica de los 60 y los 70. Inscripciones a partir del día 1 en la Asociación (Travesía Parque del Teide s/n). Plaza Comunal - C/Parque Grande, 8.

• 18:00h- I Exhibición de Zumba Asociación de Vecinos Alcor. PLaza del Molar.

• 18:30h- Bingo Musical. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 19:00h- RefrescArte: Rum Rum Trasto Karts. De Xip Xap Teatro. Teatro itinerante. Recorrido: C/Los Cantos (a la altura del polideportivo), C/Mayor, Plaza España.

• 20:00h- Pregón. A cargo de representantes de Policía Municipal y Protección Civil de Alcorcón. Con la intervención de la alcaldesa Candelaria Testa. Chupinazo de inicio de fiestas y ramillete de fuegos artificiales. Encendido oficial de las luces ornamentales. Concierto de la Banda Municipal de la Escuela de Música Manuel de Falla. Plaza España.

• 22:00h- Baile popular con la Orquesta Tucán. Un espectáculo en vivo con nueve componentes. Plaza de España.

• 22:00h- Concierto: Vicco. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

Miércoles 3 de septiembre • 10:30h- Risoterapia. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 11:00h- XXVII Concurso de Dibujo Infantil Parque Grande. Grupos: de cuatro a cinco años; de seis a ocho; de nueve a doce. Diploma al primero y segundo de cada grupo. Sede de la Asociación Parque Grande, Travesía Parque del Teide s/n.

• 11:00h- TitiriFiestas: Puppet Circus. Plaza frente al Centro del Títere.

• 12:00h y hasta las 14:00h- Castillos hinchables. Entrada libre. Asociación Recreativa Parque Ondarreta.

• 13:00h- Semifinal y final del campeonato de mus. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 17:00h y hasta las 22:00h- Gran tren turístico. Desde el Parque Darwin hasta el Recinto Ferial y viceversa.

• 17:30h- Tarde de juegos de mesa. Soportales dle Teatro Buero Vallejo.

• 18:00h- XXI Campeonato de tute Parque Grande. Inscripciones y mesas de juego. Bar La Posada de Eva. Travesía de Timanfaya, 2.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Castillos hinchables. Parque Darwin y Parque Oeste. Entrada libre.

• 18:30h- XXV Exhibición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de Emergencia. Policía Nacional, Guardia Civil. Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. Para finalizar la actividad con la Fiesta de la Espuma. Tráete una foto tamaño carné y podrás obtener el carné de Policía Infantil. Polideportivo Santo Domingo.

• 19:00h y hasta las 20:00h- Fiesta del patinaje. Pista 8 del Polideportivo Santo Domingo.

• 19:30h- Ven a Bailar con el dúo Antonio y Caterine con las canciones de siempre. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 20:00h- Baile popular con DJ para toda la familia. Parque Darwin.

• 20:00h- Clase de bachata. Ada. Retamas, 80.

• 21:00h- Flamenco: Faro de Eduardo Guerrero. Números musicales de diferentes palos flamencos y versiones de míticas canciones. Plaza de España.

• 21:30h- Clase de salsa. Avda. Retamas, 80.

• 21:30h- Cine de barrio. Proyección de película infantil con refresco, hamburguesa o perrito por 3 euros. Sede de la Asociación - Travesía Parque del Teide s/n.

• 22:00h- Dirty Dancer; actuación del Grupo Copacabana. Las mejores versiones de grupos icónicos: Vetusta Morla, Lori Meyers o Supersubmarina. Pza. Ondarreta.

• 22:00h- Concierto: Marwán. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

Jueves 4 de septiembre • Exposición: El arte del pirograbado. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 10:30h- Práctica de yoga. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 11:45h- Talleres de priograbado. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 12:00h- XXIV Visita al área de pediatría. Malabaristas, payasos y troupe. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

• 17:00h- Gran campamento de Continental. Sede de la Asociación. Travesía Parque del Teide, 1.

• 17:00h y hasta las 20:00h- Gran tren turístico. Gran tren turístico. Salida desde Plaza de las Hermandades. Gratuito.

• 18:00h- Taller de pintura de tazas. Para adolescente. Cada uno tendrá que traer su taza. Sede de la Unión (Avda. La Caza, 19).

• 18:30h- Cuenta Cuentos: cuentos de toda la vida. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 19:00h- Manualidades. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 19:00h- Taller de origami. Para adolescentes. Sede de la Unión (Avda. La Caza, 19).

• 19:30h- RefrescArte: Ulterior el viaje. Parque Darwin.

• 20:00h- Concierto Candelight. La violinista Clara Saval ofrecerá un recital íntimo de grandes temas a la luz de las velas. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 20:00h- Entrega de premios del concurso de dibujo y exposición de los trabajos presentados. Sede de la Unión (Avda. La Caza, 19).

• 20:00h- Espectáculo de música y danza. Amas Escena. Plaza Reyes de España.

• 20:30h- Clases de zumba. Avda. Retamas, 80.

• 21:00h- Concierto: Caña y Media. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

• 21:30h- Cine de barrio. Proyección de película infantil con refresco, hamburguesa o perrito por 3 euros. Sede de la Asociación - Travesía Parque del Teide s/n.

• 22:00h- Super 8 by Neon Collective. Indie pop español. Selección de temazos que rinde homenaje a grandes como León Benavente, Lori Meyers, Izal, Second o Miss Caffeina. Parque Darwin.

• 22:00h- Lobos Band. Un recorrido por la trayectoria musical de Leiva y Pereza. Plaza Jota Mayúscula.

• 22:00h- Concierto: Chambao. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

Viernes 5 de septiembre • Exposición: El arte del pirograbado. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 10:30h- Gimnasia para adultos. Carpa de Sabios.

• 11:45h- Taller de pirograbado. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 11:30 y hasta las 23:30h- Jornadas lúdicas para niños y niñas. Talleres de pintacartas, globoflexia, baile, pole dance, aro y telas aéreas. Castillos hinchables. Aprende a jugar al rugby, al baloncesto y al hockey. Plaza del Tejar.

• 17:00h- Campeonato de parchís. Sede de la Asociación - Travesía Parque del Teide s/n.

• 17:00h- Concurso de pintura con tiza. Para niños y niñas. Pista de baloncesto del barrio de Campodón.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Castillos hinchables. Avda. de la Caza (barrio de Campodón).

• 19:00h- Master Class Boom power/zumba. Plaza de España.

• 19:30h- RefrescArte: La Cigarra y la Hormiga. Xip Xap Teatro - Teatro de objetos. Exterior CC Margarita Burón.

• 19:30h- RefrescArte: Cocinando cuentos. Primigenius - Teatro de objetos. Avda. de la Caza (Campodón).

• 20:00h- Ven a bailar con el dúo Antonio y Caterine, con las canciones de siempre. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 20:00h- Master Class Boom Power/Zumba. Plaza de España.

• 21:00h- Baile popular con DJ. Avda. de la Caza (Campodón).

• 21:30h- Concierto: Pipiolas. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

• 21:30h- Canciones para el Corazón, con Emilio 5.0. Plaza San Pedro Bautista.

• 21:30h- Cine de barrio. Proyección de película infantil con refresco, hamburguesa o perrito por 3 euros. Sede de la Asociación - Travesía Parque del Teide s/n.

• 22:00h- Baile popular con DJ. Exterior CC Margarita Burón.

• 23:00h- Concierto: Judeline. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

Sábado 6 de septiembre • Exposición: El arte del pirograbado. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 09:00h y hasta las 17:00h- I Trofeo femenino Marga Segovia. Polideportivo Santo Domingo.

• 09:00h y hasta las 21:00h- III Open Alcorcón Fiestas Patronales Tenis de mesa. CEIP Jesús Varela.

• 10:00h- Clases de blackjack. Sede de la Unión (Avda. La Caza, 19).

• 10:30h- Yoga adaptado. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 11:00h- Concurso de blackjack. Inscripción: dos euros. Sede de la Unión (Avda. La Caza, 19).

• 11:00h- III Carrera Popular Infantil Bar La Pizarra, C.C. Tres Aguas y Asociación de Vecinos Alcor. Inscripción desde las 10:00h (un kilo de comida no perecedera. Parroquia San Pedro Bautista). Salida y llegada: Plaza San Pedro Bautista.

• 12:00h y hasta las 14:00h- Castillos hinchables. Parque Los Castillos.

• 12:00h y hasta las 14:30h- Fiesta del agua. Bomberos de Alcorcón, castillos hinchables de agua y cañón de espuma. Avda. Fuente Cisneros.

• 12:00h- Master class con el bailarín Eduardo Guerrero. Inscripciones en reservascultura@ayto-alcorcon.es. Centro Giner de los Ríos.

• 12:00h- XVIII Campeonato de rana: individual y pareja mixta. Trofeos para primeros y segundos. Sede de la Asociación Parque Grande.

• 12:00h- RefrescArte: el rincón de los títeres. Compañía La Tartana - Teatro de Títeres. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 12:00h- Concurso de tapas. Inscripción: dos euros. Sede de la Unión (Avda. de la Caza, 19).

• 13:30h- Actuaciones grupos del barrio. Avda. Fuente Cisneros.

• 17:00h- III Torneo de mus. Avda. Fuente Cisneros.

• 17:30h- Partida de La Polilla Tramposa. Sede de la Unión (Avda. La Caza, 19).

• 18:00h y hasta las 20:00h- Castillos hinchables. Parque Los Castillos.

• 18:00h- XXXIII Campeonato de Mus Parque Grande. Inscripciones en el bar La Posada de Eva, Travesía de Timanfaya, 2. Sorteo y comienzo de partidas.

• 19:00h- Monólogo de humor a cargo de José Boto. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 19:30h- RefrescArte: A la fresca. Plaza Reyes de España.

• 20:00h- Actuación de la Coral Polifónica de Alcorcón. Plaza Príncipes de España.

• 20:00h- Ven a Bailar con Emilio 5.0. y las canciones de siempre. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 21:00h- Pregón de fiestas en el barrio de Fuente Cisneros por sus vecinas. Avda. Fuente Cisneros.

• 21:00h- Concierto: Jesús Caballero. Entrada Libre. Auditorio Paco de Lucía.

• 22:00h- Baile popular con DJ. Avda. Fuente Cisneros.

• 22:00h- Se acabó. Tributo a María Jiménez. Plaza Reyes de España.

• 22:00h- Concierto: K1za. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

• 23:00h- Concierto: II Pekeño y Ergo Pro. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

Domingo 7 de septiembre • 08:00h y hasta las 14:00h- L Concurso Social de pesca El Puchero. Pesca deportiva, captura y suelta. Lago de Parque Polvoranca.

• 09:00h- Torneo de Ajedrez Blithemarathon 3+2. Inscripción: 600 045 002; info@ajedreziagonal.es. Teatro Municipal Buero Vallejo.

• 09:00h- XLIII Concurso de paellas. Inscripciones en el Bar Avenida. Plaza San Pedro Bautista.

• 10:30h- XXVI Fiesta de la bicicleta. Concentración y salida en la Plaza de El Molar. Inscripción: un kilo de comida no perecedera por participante. Llegada al centro comercial Tres Aguas. Menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto. Uso obligatorio de casco.

• 12:00h y hasta las 15:00h- XLII Gran Sardinada Parque Grande. C/Parque Grande, 1.

• 12:00h y hasta las 14:00h- Castillos hinchables. Club Social Parque de Lisboa.

• 12:30h- Entrega de premios del campeonato de cartas. Reconocimiento a los voluntarios/as de mayores. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 13:00h y hasta las 17:00h- Charanga. Bares del barrio Fuente Cisneros.

• 13:00h y hasta las 00:00h- Block Party. Expo graffiti + Exhibiciones de Djs + Baile. Canchas del Parque de la Paz.

• 13:00h- Barbacoa popular. Plaza de El Molar.

• 14:00h- Paella popular. Plaza San Pedro Bautista.

• 14:00h- Paella popular. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 18:00h- Final campeonato de mus . Premios: dos jamones a la pareja ganadora y dos paletilas a la subcampeona. Bar La Posada de Eva, Travesía de Timanfaya, 2.

• 18:00h- Baile de clausura con música en directo con Emilio 5.0. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 18:00h- Partido de fútbol vecinal Campodón League. Pista de fútbol barrio Campodón.

• 18:00h y hasta las 23:00h- II Festival Rock Alcorcón. Entrada libre. Auditorio Paco de Lucía.

• 18:30h- Bingo. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 19:30h- RefrescArte: Un cuento diferente. Teatro Sol y Tierra - Títeres. Pza. Ondarreta.

• 20:00h- Actuación de Cara B Danza. C/Mayor 64.

• 20:00h- Baile de clausura. Carpa de Mayores - Parque de La Paz.

• 21:00h- Subida de Nuestra Señora de los Remedios. Desde la Ermita a la Iglesia Parroquial Santa María la Blanca. Acompañada por la Banda Municipal de Música Manuel de Falla y el grupo de Bailes y Costumbres tradicionales de Alcorcón.

• 00:00h- Gran castillo de fuegos artificiales. C/Institutos junto al Recinto Ferial (en la zona de aparcamiento no techada).

Lunes 8 de septiembre • Día de la infancia en el Recinto Ferial: atracciones a 1,50€ de 18:00 a 22:00.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Tejiendo sueños. Trae tus agujas y lana. Recogida solidaria de lana. Juego colaborativo con lana. Narraciones para adultos. C/Los Pinos, 11.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Las atracciones del Recinto Ferial. Funcionarán sin música para favorecer la serenidad de los niños y niñas con autismo.

• 19:00h- Espectáculo familiar. A qué sabe la luna y Volar. Amas Escena. Exterior CC Los Pinos - C/Los Pinos, 11.

• 19:30h- Misa Mayor en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Acompañada por la Coral Polifónica de Alcorcón. Plaza Reyes de España.

• 20:00h- Actuación musical: El Dragón de Alcorcón. Exterior del Centro Cultural Los Pinos.

• 20:30h- Procesión. Acompañada por la Banda Municipal de Músical Manuel de Falla. Desde Plaza Reyes de España hasta la avenida de Móstoles, pasando por otras. Al finalizar la procesión habrá una traca con bombardeo de color, trueno y traca final.

• 23:00h- Espectáculo piromusical. Explanada de los Castillos.

Miércoles 10 de septiembre 1 • 19:30h- 49 Edición Trofeo Puchero. AD Alcorcón contra un rival todavía por determinar. Estadio de fútbol Santo Domingo.

Viernes 12 de septiembre 1 • 09:00h y hasta las 21:00h- XXI Torneo Apertura AD Alcorcón Fútbol Sala. Polideportivo Santo Domingo. 2 • 08:00h y hasta las 23:00h- XLII Torneo Ciudad de Alcorcón. Polideportivo Santo Domingo. Organiza el Club Tenis y Pádel Alcorcón.

Sábado 13 de septiembre 1 • 07:00h y hasta las 22:30h- I Olimpiadas Triatlón Alcorcón CTOA. Polideportivo Santo Domingo. 2 • 09:00h y hasta las 14:00h- VI Torneo FANDIA. CEIP Santo Domingo. Organiza: CB Femenino Alcorcón. 3 • 09:00h y hasta las 21:00h- Trofeo San José de Valderas. Polideportivo M 4. 4 • 09:00h y hasta las 21:00h- Torneo de Fiestas 2025 CB Alcorcón. Polideportivo Los Cantos. 5 • 11:30h y hasta las 14:00h- Torneo Artes Marciales Fiestas de Alcorcón 2025. Polideportivo Los Cantos.

Sábado 20 de septiembre 1 • 09:00h y hasta las 21:00h- Torneo Apertura AD Alcorcón Fútbol Sala. Polideportivo Santo Domingo. 2 • 10:00h y hasta las 22:00h- VIII Memorial Juan Carlos Martínez. CEIP Santo Domingo.

Domingo 21 de septiembre • 10:00h y hasta las 13:00h- XXXII Campeonato de Calva de Fiestas de Alcorcón. Parque de La Paz.

• 10:00h y hasta las 13:00h- VIII Memorial Juan Carlos Martínez. CEIP Santo Domingo.

• 16:00h- Final del VIII Memorial Juan Carlos Martínez. Polideportivo La Canaleja.

El pregón quedará dado por representantes de la Policía Municipal y Protección Civil el martes 2 a las 20:00 horas. Ambos cuerpos cumplen 60 y 40 años de servicio a la ciudadanía, respectivamente, y serán homenajeados a través de una Exhibición de los Cuerpos de Seguridad.

Así, la alcaldesa concluye su carta de la siguiente manera: «Desde el Gobierno muncipal, os animamos a disfrutar de estas fechas caracterizadas por el encuentro y la diversión, para dar el pistoletazo de salida de un próximo curso que sin duda será muy positivo para nuestra ciudad y para consolidar nuestro proyecto de futuro».