Drones guardianes custodiarán las instalaciones críticas de la EMT

Las cocheras, edificios, aparcamientos, bicicletas y autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid estarán vigilados por tierra... y aire. El Ayuntamiento da un paso más en su propósito de introducir la tecnología en la EMT y se lanza a contratar a una ... empresa externa de vigilancia que opere con drones. Todo con el objetivo de «garantizar la protección e integridad de todos los activos materiales y humanos» del servicio y, con ello, «fortalecer la confianza de todos sus usuarios» de dicho medio de transporte, tal y como subraya el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante.

Según ha podido saber ABC, este miércoles el Ayuntamiento publica en su BOE la licitación pública para que las empresas que estén interesadas puedan concursar para dar el servicio de vigilancia, al menos, durante dos años. Y solo se llevará el contrato aquella que cumpla con el nivel de exigencia que requiere el Consistorio, que valorará, primero, unas condiciones generales que deben cumplir todos los concursantes y, después, unos valores extras que podrían marcar la diferencia, por ejemplo, aquel que ofrezca una inteligencia artificial más desarrollada capaz de detectar «comportamientos anómalos».

De este modo, el Ayuntamiento valorará tanto el servicio tecnológico que se preste como el conocimiento y preparación del personal. Así, se exige, en primer lugar, un plan de contingencias y operatividad «que será valorado por EMT con arreglo a las actuaciones que realizarían en casos de emergencia para minimizar su impacto en las personas y bienes». En segundo lugar, se evaluará la capacitación de su personal y sobre todo si tienen «un plan de formación continua para mantener actualizados sus conocimientos, así como la capacitación con la que cuentan en ciberseguridad y a otras materias como emergencias y atención al público.

De igual modo —informan estas fuentes a ABC— se evaluarán las soluciones tecnológicas e innovaciones propuestas por los licitadores que aporten un valor añadido, por ejemplo, la automatización de procesos de supervisión o cualquier otro avance que contribuya a la eficacia, eficiencia o sostenibilidad de los sistemas de seguridad. En cuanto a la vigilancia con dron, EMT valorará, además de todos los aspectos que permitan conocer el alcance operativo del servicio, como la calidad de las imágenes, o la velocidad de despliegue y autonomía así como la experiencia de los profesionales en el vuelo de los drones.

Además, de forma automática, se valoran criterios como la oferta económica, el compromiso de prestación de servicios extraordinarios por necesidades sobrevenidas y el compromiso de mantener, durante todo el periodo de ejecución del contrato, al personal adscrito a la prestación del servicio. La licitación incluye tres lotes y un presupuesto de casi 15.000.000 euros, para la compra de vehículos y drones, así como de otros gastos materiales. El contrato tiene una duración de dos años, con posibilidad de ampliarlo hasta los tres.

Estos drones, cuyo número dependerá de la empresa adjudicataria, servirán de refuerzo a otros servicios de vigilancia con el que cuenta actualmente la EMT, como son cámaras o vigilantes en sus instalaciones más críticas. En todo caso, tal y como informan desde el área, esta iniciativa responde al único propósito de actualizar el servicio y no a un aumento del vandalismo. «Como parte del contrato de seguridad de EMT se ha introducido ahora la vigilancia con drones dentro del esfuerzo del Ayuntamiento y de la empresa municipal en seguir siendo un referente en materia de innovación también aplicada a la seguridad», sostienen las fuentes municipales.