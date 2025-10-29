Suscribete a
ABC Premium

2026 será el año del transporte público en Madrid: 3.300 millones para la autopista del suroeste o más red de Metro

El intercambiador de Conde de Casal y la autovía benefician a 165.000 ciudadanos

El viaje de 2.000 kilómetros por tierra y mar de la tuneladora Mayrit

Render de la futura autopista del Suroeste
Render de la futura autopista del Suroeste COMUNIDAD
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La fuerte inversión de casi 3.300 millones de euros que recogen los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 convierten el próximo año en el del transporte público. Las cuentas regionales trazan un dibujo con más red de Metro, nuevas infraestructuras como ... el intercambiador de Conde de Casal –que continuará las obras– o la autopista del Suroeste –que se iniciará–. Sólo estas dos últimas se calcula que beneficiarán, cuando estén funcionando, a cerca de 165.000 ciudadanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app