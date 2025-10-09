El diputado Emilio Delgado abre otra grieta en Más Madrid tras postularse como candidato frente a Ayuso

Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
El diputado de Más Madrid Emilio Delgado, cerca de la portavoz actual, Manuela Bergerot
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Más Madrid ha dejado al descubierto otra grieta interna y que no es pequeña. Ya era conocida, pero en los últimos días ha quedado a la vista de todos y no ha pasado desapercibida en el Pleno de la Asamblea de este jueves. ... Su diputado Emilio Delgado se ha postulado de manera expresa para ser el próximo candidato en las elecciones autonómicas frente al PP de Isabel Díaz Ayuso. Su posición, de la que ya se hablaba en privado, ha sido recibida con total frialdad y distanciamiento por parte de la portavoz del grupo parlamentario, Manuela Bergerot.

