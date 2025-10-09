El diputado Emilio Delgado abre otra grieta en Más Madrid tras postularse como candidato frente a Ayuso

Más Madrid ha dejado al descubierto otra grieta interna y que no es pequeña. Ya era conocida, pero en los últimos días ha quedado a la vista de todos y no ha pasado desapercibida en el Pleno de la Asamblea de este jueves. ... Su diputado Emilio Delgado se ha postulado de manera expresa para ser el próximo candidato en las elecciones autonómicas frente al PP de Isabel Díaz Ayuso. Su posición, de la que ya se hablaba en privado, ha sido recibida con total frialdad y distanciamiento por parte de la portavoz del grupo parlamentario, Manuela Bergerot.

La división del grupo parlamentario de Más Madrid no es nueva, pero a menos de dos años de las elecciones puede agrandarse. De momento, Emilio Delgado ya ha mostrado un poquito su intención. Lo hizo en una entrevista en 'El País', donde aseguró que ser candidato frente a Ayuso era una posibilidad que se planteaba muy en serio. «Me siento preparado para lo que venga», aseguró en ese entrevista. «Tengo una idea de la región en la cabeza y también de cómo pelear por ella».

En el grupo parlamentario de Más Madrid, el equipo en torno a Manuela Bergerot considera inoportunas esas declaraciones, sobre todo cuando todo el partido está volcado ahora mismo en la diputada Jimena González, que se encuentra retenida por Israel tras ser interceptada la flotilla en la que iba embarcada rumbo a Gaza.

En declaraciones en los pasillos de la Asamblea, Manuela Bergerot no ha querido gastar ni medio minuto en hablar de Emilio Delgado. Se ha limitado a recordar que quedan dos años para las elecciones y que en Más Madrid, un partido «diverso», habrá sitio para todos. A partir de ahí, ha insistido en que todo el partido está volcado en Jimena González y no ha tenido tiempo de dedicarle ni un segundo a las palabras de Emilio Delgado.

En la sesión de control, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, no han perdido la oportunidad y se han referido a esa división en el principal partido de la oposición de Madrid.

«Ahora tienen miedo a su compañero Emilio y de repente les entran las prisas, saquen su conejo de la chistera y vamos a hablar de cualquier tema», ha comentado Ayuso, cuando estaba respondiendo una pregunta de Manuela Bergerot sobre el aborto y los objetores de conciencia.

«Tiene a un diputado, señora Bergerot, ahí muy cerquita que se ha quitado la careta para quitarle a usted la silla. Ahora tiene usted que defenderse de uno más. Es un señor muy gritón, yo se lo advierto, a mí me grita mucho, se lo digo para que lo sepa y se proteja usted de él», ha señalado el portavoz del Grupo Popular.