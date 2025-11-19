Detenidas 16 personas acusadas de cometer 50 robos con fuerza en edificios en construcción en Madrid, Toledo y Guadalajara

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, para pasar inadvertidos, los integrantes del grupo actuaban vestidos con indumentaria propia de personal de obra. Así, ccedían a las construcciones, sustraían herramientas y materiales y los cargaban en furgonetas para posteriormente almacenarlos en trasteros de alquiler. Allí quedaban custodiados hasta su venta.
En los registros realizados en dos trasteros de Madrid se han intervenido herramientas y efectos por un valor superior a 400.000 euros, así como cuatro vehículos, uno de ellos de alta gama, presuntamente utilizados para cometer los delitos. La herramienta recuperada ha sido entregada ya a más de 30 empresas afectadas.
La operación 'Hammer' se inició tras detectar un aumento de robos en edificaciones en construcción en Majadahonda y localidades limítrofes con el mismo 'modus operandi' visto en Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Alcalá de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Leganés, Getafe y Madrid, además de en ambas provincias castellanomanchegas.
Las pesquisas han permitido constatar que se trataba de un entramado estructurado en varios niveles. Mientras unos perpetraban los robos, otros vigilaban los trasteros y un tercer escalón se ocupaba de la receptación del material obtenido de forma ilícita.
