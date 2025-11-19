Suscribete a
Detenidas 16 personas acusadas de cometer 50 robos con fuerza en edificios en construcción en Madrid, Toledo y Guadalajara

Se han intervenido herramientas y efectos por un valor superior a 400.000 euros, así como cuatro vehículos, uno de ellos de alta gama

Parte de los objetos incautados.
Parte de los objetos incautados. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas por su presunta implicación en 50 delitos de robo con fuerza y 31 delitos de receptación cometidos desde junio en obras de nueva construcción. En concreto se han producido en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, ... así como en las provincias de Guadalajara y Toledo.

