La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Desmantelado un macroburdel vertical en Arganzuela: 140 identificados y detenidos seis clientes y diez mujeres que lo regentaban

Algunas de las mujeres que ejercían la prostitución en estos apartamentos tenían instalado un temporizador en la puerta de su habitación para controlar la duración de sus servicios

Desalojado el «macroburdel vertical» del Paseo de las Delicias tras más de una década de actividad

Despliegue policial durante el desmantelamiento del bloque de viviendas donde se ejercía la prostitución en Arganzuela
Despliegue policial durante el desmantelamiento del bloque de viviendas donde se ejercía la prostitución en Arganzuela POLICÍA NACIONAL
A. O.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas en una operación en la que se ha desmantelado un bloque de viviendas en el que se ejercía la prostitución situado en el paseo de las Delicias, en el madrileño distrito de Arganzuela. Además, se ... ha identificado a 140 personas durante este dispositivo.

