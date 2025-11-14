Desmantelado un macroburdel vertical en Arganzuela: 140 identificados y detenidos seis clientes y diez mujeres que lo regentaban

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas en una operación en la que se ha desmantelado un bloque de viviendas en el que se ejercía la prostitución situado en el paseo de las Delicias, en el madrileño distrito de Arganzuela. Además, se ... ha identificado a 140 personas durante este dispositivo.

Esta operación contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación se llevó a cabo a finales del pasado mes de octubre se llevó en un edificio de cinco plantas al que acudían numerosos clientes a beneficiarse de la prostitución que se ejercía en los apartamentos.

Algunas de las mujeres que ahí se prostituían tenían instalado un temporizador en la puerta de su habitación, el cual era empleado para controlar la duración de sus servicios. Además vigilaban sus movimientos con cámaras de vídeo remotas situadas en el acceso a las zonas comunes.

Con este mismo objetivo los agentes llevaron a cabo siete controles en establecimientos de la misma calle, los cuales podrían guardar algún tipo de relación con las actividades que tenían lugar en la comunidad inspeccionada.

El dispositivo llevado a cabo culminó con la identificación de 140 personas, resultando 16 detenidas, siendo seis clientes y las diez restantes las mujeres que regentaban estos pisos, todos ellos por infracción a la Ley de Extranjería.

El objetivo principal del diseño de estas operaciones es la detección de posible víctimas o responsables de trata de seres humanos. En este caso participaron en la misma agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades, subrayando que cualquier persona que conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es así como de las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial.