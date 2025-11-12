Descubren a un hombre con una de las polémicas pulseras antimaltrato rota durante una inspección a un 'after' de Usera

La Policía Municipal de Madrid ha identificado a un hombre condenado por maltrato tras sorprenderle con una de las famosas pulseras de control rota y guardada en su bolsillo. Se trata de uno de los dispositivos de la enorme polémica suscitada en el Ministerio de Igualdad ... en los últimos meses que están registrando fallos y poniendo en peligro la vida de las protegidas. Ahora se el imputa el quebrantamiento de condena.

El suceso ocurrió el 8 de noviembre, el pasado sábado, cuando agentes de la Comisaría Integral del Distrito de Usera acudieron a un local llamado Las Vegas, en la calle del Amor Hermoso, 20. Se trata de un bar que, a esa hora, a las 8 de la mañana, funcionaba como 'after'. Tanto es así, que son numerosas las quejas vecinales por ruidos y alteraciones del orden público, según informan fuentes del caso a ABC.

Los agentes comenzaron a identificar a los empleados y clientes que estaban dentro, momento en el que uno de estos últimos hizo amago de marcharse sin que se dieran cuenta. Pero no fue así y los policías lo pararon.

La ministra de Igualdad, no obstante, ha afirmado que «muy numerosas no pueden ser» ya que las ha solicitado «ya hace diez días» y todavía no las tiene «sobre la mesa»

En el cacheo preventivo hallaron una pulsera anti maltrato en su bolsillo. Tenía la correa cortada. El sujeto arguyó: «Es que se me ha roto mientras estaba trabajando». Lógicamente, los policías dudaron. Pasaron su filiación por la emisora del Cuerpo. Es un peruano de 36 años. La base de datos reveló que tenía condenas por maltrato a dos mujeres distintas, de los juzgados de lo Penal 1 y 4 de Getafe. Y que una de las medidas impuestas era portar la tobillera.

Los dispositivos en cuestión son objeto de crítica desde hace meses, al comprobarse su ineficacia y haber puesto a cientos de miles de mujeres en peligro, a merced de sus verdugos. Y este es uno de esos casos. Así que se llevaron al sujeto a dependencias policiales, para filiarlo.

Estos artilugios deben ir en la muñeca o el tobillo del maltratador. Si se manipulan, la alarma salta tanto al teléfono de las víctimas como a una central de control, llamada Cometa, como a los policías encargados de la protección de las mujeres.Se supone que están diseñados para detectar cualquier rotura o episodios como este y que son monitorizados las 24 horas del día.

En este caso, no fue así, pues el tipo estaba ahí en Usera tomando sus copas tranquilamente. No esperaba que los municipales acudieran a hacer una inspección, que fue la que lo reveló todo. Las dos víctimas no se encontraban en ese momento cerca del agresor, de ahí que no quedara detenido, aunque se le impute un quebrantamiento de condena.