Descubren a un hombre con una de las polémicas pulseras antimaltrato rota durante una inspección a un 'after' de Usera

La Policía Municipal de Madrid comprobó que el sujeto estaba condenado por violencia de género sobre dos mujeres y que había cortado el dispositivo, uno de los del escándalo del Ministerio de Igualdad

El dispositivo roto hallado por la Policía Municipal de Madrid
Carlos Hidalgo

La Policía Municipal de Madrid ha identificado a un hombre condenado por maltrato tras sorprenderle con una de las famosas pulseras de control rota y guardada en su bolsillo. Se trata de uno de los dispositivos de la enorme polémica suscitada en el Ministerio de Igualdad ... en los últimos meses que están registrando fallos y poniendo en peligro la vida de las protegidas. Ahora se el imputa el quebrantamiento de condena.

