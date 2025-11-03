El delegado de Sánchez en Madrid obvia la ley que blinda la Real Casa de Correos y reta a Ayuso: habrá una placa sobre el franquismo

Suscribete a
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

El delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid, Francisco Martín, ha aprovechado un desayuno informativo organizado por Europa Press para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, a la que ha llamado «insumisa orgullosa», y para asegurar que en la Real Casa de Correos habrá una ... placa como 'lugar franquista', después de que el Gobierno declarara el histórico edificio madrileño, con 250 años de historia, como 'Lugar de memoria democrática', para señalarlo por su pasado franquista como Dirección General de Seguridad.

