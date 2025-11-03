El delegado de Sánchez en Madrid obvia la ley que blinda la Real Casa de Correos y reta a Ayuso: habrá una placa sobre el franquismo

El delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid, Francisco Martín, ha aprovechado un desayuno informativo organizado por Europa Press para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, a la que ha llamado «insumisa orgullosa», y para asegurar que en la Real Casa de Correos habrá una ... placa como 'lugar franquista', después de que el Gobierno declarara el histórico edificio madrileño, con 250 años de historia, como 'Lugar de memoria democrática', para señalarlo por su pasado franquista como Dirección General de Seguridad.

El delegado de Sánchez ha obviado así la existencia de una ley autonómica que blinda por completo la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid desde los tiempos del socialista Joaquín Leguina. Esa ley prohíbe de hecho que el Gobierno de Sánchez puede colocar una placa en el emblemático edificio, si no cuenta con el permiso de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno, además, ha tomado la decisión sin atender el informe de la Real Academia de la Historia, donde se señala que si hay que ligar con algún periodo histórico a la Real Casa de Correos debería ser a la Ilustración, y no al franquismo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 22 de octubre la declaración como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos. Este inmueble desempeñó un «papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura», señala el BOE.

Noticia Relacionada La Asamblea blinda la Real Casa de Correos y prohíbe a Sánchez instalar una placa sobre el franquismo Mariano Calleja El PP intenta frenar in extremis la decisión del Ejecutivo de declarar la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid como 'Lugar de Memoria Democrática'

También se quiere declarar como Lugar de Memoria Democrática de la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena; y la de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, popularmente denominada como la cárcel de Carabanchel.

En el desayuno, Martín ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su «cierta afición a incumplir las leyes» y declararse «insumisa manifiesta y orgullosa».

«Es un pésimo ejemplo para la ciudadanía a la que tanto le exigimos el que la presidenta de la Comunidad de Madrid haga gala de incumplir la ley», ha asegurado Martín.

El delegado del Gobierno ha apuntado que la colocación de la placa la «mandata la ley» tras haber reconocido por ley la memoria de la antigua Dirección General de Seguridad. «Afortunadamente tenemos a muchas personas que nos dan su testimonio de lo que allí sucedió, de lo que allí sufrieron y que nos reclaman el que hagamos ese gesto de recuerdo, de reparación pues sabemos todo lo posible para que así sea», ha afirmado.