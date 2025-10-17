Condenado a 20 años de prisión el joven que mató a su exnovia de 42 navajazos en Parla en 2022

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 20 años de cárcel a Raúl M. O. por asesinar el 30 de junio de 2022 a la joven Cristina Romero, quien murió de 42 navajazos en un parque de Parla próximo a su casa.

Así consta ... en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena al agresor como autor de un delito de asesinato, concurriendo la agravante de discriminación por razón de género y la atenuante de reparación del daño. Se acuerda la medida de libertad vigilada por diez años, que se ejecutará con posterioridad a la pena de prisión impuesta.

El abogado de la acusación particular valora interponer un recurso al estar en contra de la pena impuesta, ya que no se ha tenido en cuenta la agravante de parentesco. Noticia Relacionada Raúl y Cristina: crimen y castigo a manos del chico del sobresaliente Aitor Santos Moya El joven asestó 17 puñaladas a su expareja tras esperar a que saliera sola de casa. Nueve meses antes habían roto una relación marcada por el maltrato físico y psicológico La Sala se opone a la pretensión de la defensa de apreciar una eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica, sustentando este extremo tanto en su patología psíquica previa como en la depresión mayor que se vio agravada ante la «difamación percibida» debido a la publicación de un TikTok que le indujo a la necesidad de vengarse y que comprometió total o gravemente o de forma leve su capacidad cognitiva y volitiva. Los magistrados mencionan un informe psiquiátrico forense que llega a la conclusión de que «no apreciaron alteraciones psicopatológicas ni ideas delirantes, ni alteración de juicio de la realidad sin que se hayan objetivado alteraciones psicopatológicas agudas ni de suficiente entidad como para poder verse modificada su capacidad de juicio». En el juicio, el chico admitió que le «molestaba que fuera feliz» cuando él sufría una depresión tras dejar la relación, achacándola que los amigos en común le dejaran de lado a raíz de que ella colgara mensajes en sus redes sociales en contra suya. Cristina murió de 42 puñaladas en un parque próximo a su casa diez meses después de que ella rompiera su relación sentimental, que se prolongó algo más de dos años. El asesinato tuvo lugar en vísperas de su 19 cumpleaños.

