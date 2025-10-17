Suscribete a
Condenado a 20 años de prisión el joven que mató a su exnovia de 42 navajazos en Parla en 2022

El abogado de la acusación particular valora interponer un recurso al estar en contra de la pena impuesta, ya que no se ha tenido en cuenta la agravante de parentesco

Imagen de archivo de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid.
Imagen de archivo de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. José Ramón Ladra

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 20 años de cárcel a Raúl M. O. por asesinar el 30 de junio de 2022 a la joven Cristina Romero, quien murió de 42 navajazos en un parque de Parla próximo a su casa.

Así consta ... en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena al agresor como autor de un delito de asesinato, concurriendo la agravante de discriminación por razón de género y la atenuante de reparación del daño. Se acuerda la medida de libertad vigilada por diez años, que se ejecutará con posterioridad a la pena de prisión impuesta.

