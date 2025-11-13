Suscribete a
ABC Premium
Directo
Acusaciones y defensa confrontan tesis en la última jornada del juicio al fiscal general
Última hora
El abogado general del TJUE considera que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y terrorismo

La ciudad de Madrid donde la ONCE ha repartido 13,4 millones de euros con el 11 del 11

La localidad se ha teñido de oro con una lluvia de millones sin precedentes

Comprobar cupón sorteo 11 del 11 de la ONCE hoy: número ganador, dónde ha tocado y lista de premios

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

La ciudad de Madrid donde la ONCE ha repartido 13,4 millones de euros con el 11 del 11
La ciudad de Madrid donde la ONCE ha repartido 13,4 millones de euros con el 11 del 11

I. A

El epicentro de la suerte estaba a 20 kilómetros al sur de Madrid capital. El ansiado premio mayor del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha recaído en un cupón vendido en Parla, una localidad de 134.000 habitantes que se ... ha teñido de oro con una lluvia de millones sin precedentes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app