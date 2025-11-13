La ciudad de Madrid donde la ONCE ha repartido 13,4 millones de euros con el 11 del 11

El epicentro de la suerte estaba a 20 kilómetros al sur de Madrid capital. El ansiado premio mayor del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha recaído en un cupón vendido en Parla, una localidad de 134.000 habitantes que se ... ha teñido de oro con una lluvia de millones sin precedentes.

El municipio madrileño ha repartido un total de 13,4 millones de euros en premios. El premio principal de 11 millones de euros, junto a 48 cupones premiados con 50.000 euros cada uno, se vendió en un quiosco ubicado en la calle Real, frente a la estación de Cercanías y Tranvía, regentado por Julián Silvestre Rodríguez.

«No puedo explicar con palabras lo que siento. No he pegado ojo en toda la noche y sigo en estado de emoción constante. Ya han venido por aquí algunos premiados con 50.000 euros, pero no tengo ni idea de quién ha podido llevarse los 11 millones. Es una pasada», decía el vendedor en la puerta del quiosco.

Este establecimiento solidario con la ONCE se ha convertido en el epicentro de la alegría parleña, atrayendo a numerosos vecinos que han acudido a comprobar sus boletos y conocer al vendedor que ha traído la fortuna al municipio sur de Madrid.

El origen del sorteo 11 del 11 de la ONCE

El Sorteo Extraordinario 11/11 de la ONCE se celebra desde el 11 de noviembre de 2011, fecha en la que se emitió el primer sorteo especial con este formato. La elección del 11 de noviembre responde a la simbología del número 11, que representa la identidad única de la organización y ha hecho de este sorteo un evento emblemático anual.

Desde su inicio, este sorteo ha tenido una gran acogida, con un gran premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón de euros cada uno, además de otros premios menores, lo que sumó millones en premios desde su primera edición.

En qué ciudades ha dejado premios el Cupón 11/11 de la ONCE

Además de Parla, el sorteo del 11/11 de este año ha repartido premios significativos en otras zonas, como Puente de Vallecas en Madrid, Ciudad Real, donde se entregaron varios premios de un millón de euros en ciudades como Puertollano, Pontevedra, La Coruña y Tarragona.

En total, el sorteo ha distribuido más de 66 premios de 50.000 euros en diferentes localidades de España, contribuyendo a una verdadera lluvia de millones en el país.

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 11 de noviembre 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie: 16204, serie 059.

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras: 16204.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras: 6204.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras: 204.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras: 04.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra: 4.

Segunda extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 81237, serie 020.

Tercera extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 84305, serie 103.

Cuarta extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 90998, serie 047.

Quinta extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 24760, serie 120.

Sexta extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 85184, serie 050.

Séptima extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 69020, serie 056.

Octava extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 03667, serie 109.

Novena extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 74453, serie 010.

Décima extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 43952, serie 093.

Undécima extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 89182, serie 044.

Duodécima extracción, 1.000.000 € a las cinco cifras y serie: 21925, serie 120.

Del número de cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción hay 1.309 premios de 2.000 €

Esta tradición anual ha ido ganando en fama y popularidad, consolidándose como uno de los sorteos extraordinarios más esperados del año en España, con una notable repercusión mediática y social, y una expansión creciente del espíritu solidario de la ONCE para apoyar a personas con discapacidad. Parla, con esta fortuna, se une a la lista de ciudades españolas agraciadas por la suerte del 11/11, que desde hace 14 años simboliza esperanza y alegría para muchos españoles.