cartas al alcalde

Los rascacielos pioneros

Hay algo de melodía antigua si miramos el edificio de Telefónica o el edificio Capitol, porque no son sólo arquitectura, sino memoria

Lavapiés, el caos con rumba

Fachada del edificio de Telefónica, ubicado en el número 28 de Gran Vía
Fachada del edificio de Telefónica, ubicado en el número 28 de Gran Vía
Ángel Antonio Herrera

Nunca se apaga el tópico de que Madrid levantó su modernidad mirando siempre hacia el norte, alcalde, hacia los nuevos distritos financieros y sus torres espejeantes. Pero la ciudad, nuestra ciudad, aprendió a mirar hacia arriba mucho antes, en el corazón bullente de la Gran Vía ... . Allí, donde ahora los turistas hacen gimnasias de Instagram y los escaparates reúnen calzoncillos de futbolista, ahí, entre cines casi remotos y cabarés de terciopelo, se auparon los primeros rascacielos madrileños.

